Những khoảnh khắc bùng nổ của Taylor Swift trong năm 2023

Từ chuyến lưu diễn lịch sử Eras Tour đến mối tình mới chớm nở với cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce, Taylor Swift đã thực sự có một năm đại thành công cả về sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân. Với việc tiếp tục củng cố danh tiếng của mình, Taylor Swift cho thấy sự tiến lên không ngừng nghỉ và vị thế của bản thân với tư cách biểu tượng nhạc pop của thời nay.

Hãy cùng VTV News điểm lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Taylor Swift trong năm 2023:

Tour diễn Eras Tour

(Ảnh: JOHN MEDINA/GETTY)

Taylor Swift khởi đầu năm 2023 vô cùng thành công với đợt mở bán vé trước phá kỷ lục trên trang web Ticketmaster. Sự phấn khích của khán giả đạt lên đỉnh điểm khi chuyến lưu diễn cháy vé bắt đầu diễn ra vào tháng 3 năm nay.

44 ca khúc trong sự nghiệp được ngôi sao nhạc pop gói gọn trong hơn 3 tiếng đồng hồ của concert, mang người hâm mộ đi qua một hành trình âm nhạc dài của nữ nghệ sĩ. Chuyến lưu diễn không chỉ thu hút sự chú ý của người hâm mộ mà còn nhận được nhiều lời khen ngợi của giới phê bình.

Đáng chú ý, dù tour diễn vẫn tiếp tục kéo dài đến tháng 12/2024 nhưng nó đã phá kỷ lục, trở thành chuyến lưu diễn âm nhạc có doanh thu cao nhất mọi thời đại với 1 tỷ USD và được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận.

Những chiến thắng lịch sử

Ngay sau khi bắt đầu Eras Tour, Taylor Swift đã được vinh danh với giải thưởng Người đổi mới của iHeartRadio nhờ những thành tựu trong âm nhạc.

Đến cuối năm nay, giọng ca sinh năm 1989 tiếp tục thống trị mùa giải thưởng và làm nên lịch sử. Khi tham dự MTV VMAs vào tháng 9, Taylor mang về 9 giải thưởng, trở thành nghệ sĩ chiến thắng nhiều nhất trong một đêm và đứng thứ 2 trong lịch sử lễ trao giải này.

Những album tái thu âm

(Ảnh: KEVIN WINTER/TAS23/GETTY)

Ngoài hành trình âm nhạc Eras Tour, Taylor còn khiến những người hâm mộ phấn khích với những album tái thu âm nhằm giành lại bản quyền ca khúc của mình. Cả hai phiên bản mới của Speak Now và 1989 đều lần lượt được ra mắt vào tháng 5 và tháng 8, nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả trên toàn thế giới.

"Tôi thích lên kế hoạch cho mọi thứ và tôi thích làm bạn ngạc nhiên với những gì tôi lên kế hoạch. Đó là ngôn ngữ tình yêu của tôi với các bạn", Taylor tiết lộ về album tái thu âm của mình khi biểu diễn trong concert tại Nashville.

Điều bất ngờ hơn nữa chính là album 1989 (Taylor's Version) đã trở thành album thành công nhất về mặt thương mại của nữ ca sĩ từ trước đến nay.

Mối tình lãng mạn với Travis Kelce

(Ảnh: Gotham/GC Images)

Giữa đỉnh cao sự nghiệp, Taylor Swift vẫn có thể chăm sóc cho đời tư của mình trong năm nay. Cụ thể, chủ nhân của nhiều giải thưởng Grammy gây chú ý khi hẹn hò với cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng Travis Kelce.

Sau khi công khai mối quan hệ lãng mạn, cả hai liên tục xuất hiện bên nhau và không lo ngại bất kỳ ánh nhìn nào từ công chúng và giới truyền thông. Thậm chí, cặp đôi còn tiết lộ những chi tiết thú vị về tình yêu chớm nở của mình, công khai ủng hộ lẫn nhau trên chặng đường sự nghiệp.

Ở thời điểm hiện tại, nhiều nguồn tin cũng xác nhận mối quan hệ dù bắt đầu chóng vánh nhưng lại trở nên nghiêm túc hơn một cách nhanh chóng. Cặp đôi được cho là sẵn sàng dành thời gian cho nhau bất chấp lịch trình vô cùng bận rộn.

Ra mắt phim concert

Taylor Swift đã đưa tour diễn lịch sử của mình lên màn ảnh rộng với bộ phim cùng tên. Cũng giống như chuyến lưu diễn, bộ phim nhanh chóng lập kỷ lục, trở thành bộ phim hoà nhạc có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Đáng chú ý, giọng ca nước Mỹ làm được điều này chỉ trong ba ngày mở màn.

Không chỉ thành công ở mặt thương mại, bộ phim của Taylor Swift còn nhận được đề cử cho lễ trao giải Quả cầu vàng 2024 ở hạng mục mới mang tên Thành tựu doanh thu phòng vé.

Sự vinh danh của truyền thông

(Ảnh: TIME)

Trong các bảng xếp hạng cuối năm, cái tên Taylor Swift liên tục xuất hiện ở những vị trí đầu bảng.

Trên Forbes, Taylor được vinh danh là người phụ nữ quyền lực thứ 5 thế giới, chỉ xếp sau Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. Trong bài báo của mình, Forbes ghi nhận vị thế tỷ phú gần đây của Taylor Swift và ước tính giá trị tài sản ròng hiện tại của cô là 1,1 tỷ USD. Số tiền này bao gồm 500 triệu USD tiền bản quyền và lưu diễn, 500 triệu USD từ danh mục âm nhạc và khoảng 125 triệu USD bất động sản.

TIME cũng lựa chọn chủ nhân bản hit Look What You Made Me Do là "Nhân vật của năm 2023". "Không ai khác trên hành tinh hiện nay có thể ảnh hưởng tới nhiều người đến như vậy. Việc đạt được kỳ tích này là điều mà chúng ta thường coi là sự sắp xếp của hành tinh và số phận, nhưng nói như vậy là bỏ qua kỹ năng và sức mạnh của cô ấy", TIME nói về Taylor Swift.

Trên tạp chí People, Taylor cũng đứng đầu danh sách Những người hấp dẫn nhất của năm 2023.