Taylor Swift được Billboard vinh danh Ngôi sao nhạc pop của năm 2023

Billboard đã công bố Ngôi sao nhạc pop số 1 của năm nay chính là Taylor Swift. Sự lựa chọn này được Billboard khẳng định là "vô cùng dễ dàng" khi Taylor đã có một năm quá nổi bật với quá nhiều thành tựu mà không nghệ sĩ nào có thể sánh bằng.

"Taylor Swift chỉ đơn giản là định nghĩa lại khái niệm Ngôi Sao vào năm 2023 khi thống trị các bảng xếp hạng, mọi lịch phát sóng, các buổi biểu diễn trực tiếp và là tiêu đề cho các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội", Billboard giải thích lý do lựa chọn giọng ca sinh năm 1989 cho danh hiệu này.

Cũng theo Billboard, Taylor Swift không chỉ vượt qua mọi nghệ sĩ ở mảng âm nhạc năm nay mà còn có tầm ảnh hưởng lớn đến điện ảnh và thể thao. Ngoài ra, Billboard cũng lưu ý rằng ảnh hưởng của ngôi sao giành giải Grammy tới nền âm nhạc pop hiện nay là vô cùng lớn và không gì có thể ngăn cản sự "thống trị" của cô.

(Ảnh: Getty Images/TAS Rights Management)

Trước đó, Forbes cũng vinh danh Taylor Swift là người phụ nữ quyền lực thứ 5 thế giới, đồng thời công nhận vị thế tỷ phú gần đây của cô và ước tính giá trị tài sản ròng là 1,1 tỷ USD.

TIME cũng lựa chọn chủ nhân bản hit Look What You Made Me Do là "Nhân vật của năm 2023". "Không ai khác trên hành tinh hiện nay có thể ảnh hưởng tới nhiều người đến như vậy. Việc đạt được kỳ tích này là điều mà chúng ta thường coi là sự sắp xếp của hành tinh và số phận, nhưng nói như vậy là bỏ qua kỹ năng và sức mạnh của cô ấy", TIME nói về Taylor Swift. Trên tạp chí People, Taylor cũng đứng đầu danh sách Những người hấp dẫn nhất của năm 2023.