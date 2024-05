Nhạc của Taylor Swift, BTS vào phim cổ trang

Các bài hát được làm mới trong series phim cổ trang lấy bối cảnh thời kỳ Nhiếp chính ở nước Anh bao gồm "Snow on the Beach" của Taylor Swift và Lana Del Rey, "Dynamite" của BTS, "Happier Than Ever" của Billie Eilish cùng loạt ca khúc khác của Nick Jonas, Sia và Pitbull...

Dynamite của BTS thu hút hơn 1,8 tỷ lượt xem trên Youtube (ảnh: IMDb)

Việc chọn lựa bản "hit" lừng lẫy đương đại để làm mới, đặt vào không gian cổ điển nhất là những buổi khiêu vũ của Bridgerton là cách làm thú vị, góp phần tạo thêm sức hút cho một trong những bộ phim được xem nhiều nhất trên nền tảng Netflix. Ở những mùa trước đó, Bridgerton từng đưa vào phim phiên bản mới của các ca khúc “Thank U, Next” của Ariana Grande và “Material Girl” của Madonna.

Theo Forbes, mùa 3 Bridgerton cũng đánh dấu lần đầu tiên có sự xuất hiện của một ca khúc hoàn toàn mới dành riêng cho phim - All I Want - do nữ ca sĩ từng giành giải Grammy Tori Kelly thể hiện.

Bridgerton là một trong những hiện tượng truyền hình nổi bật những năm gần đây trên Netflix. Không chỉ luôn đứng trong Top những phim được xem nhiều nhất của nền tảng này, Bridgerton còn mang đến những góc nhìn mới mẻ, đột phá về vấn đề sắc tộc, mở ra "vũ trụ" phim cổ trang với những cơn sốt về trang phục, phụ kiện, tạo hình lấy cảm hứng từ phong cách quý tộc Anh thời Nhiếp chính (thế kỷ 18-19) .

Bridgerton mùa 3 (ảnh: Netflix)

Phần đầu tiên gồm 4 tập của mùa 3 Bridgerton ra mắt từ 16/5, 4 tập của phần tiếp theo có mặt trên Netflix từ 13/6 với nội dung tập trung vào chuyện tình yêu lãng mạn của cặp đôi mới.