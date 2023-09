"Taylor Swift: Eras Tour" kiếm được 26 triệu USD tiền bán trước tại các rạp AMC

(Ảnh: Billboared)

Theo báo cáo từ tờ Variety, với con số 26 triệu USD tiền bán trước khi ra rạp, phim "Taylor Swift: Eras Tour" đã lập kỷ lục mới về bán vé trong một ngày cho AMC. Kỷ lục trước đó được xác lập bởi phim "Spider-Man: No Way Home" (16,9 triệu USD). Phim này đã bán được 16,9 triệu USD chưa đầy ba giờ sau khi vé được bán.

Cũng theo Variety, con số này chỉ dành cho việc bán trước tại AMC, nghĩa là số lượng vé bán ra thực tế còn cao hơn rất nhiều. AMC là chuỗi rạp lớn nhất thế giới và là nhà phân phối chính thức của bộ phim, nhưng bộ phim hòa nhạc "Taylor Swift: Eras Tour" cũng đang chiếu tại các rạp khác như Regal và Cinemark, cũng như các địa điểm chiếu phim độc lập khác.

(Ảnh: The Hollywood Report)

Trong khi đó, dịch vụ bán vé Fandango đưa tin rằng "The Eras Tour" đã phá kỷ lục về doanh thu bán vé ngày đầu tiên lớn nhất cho năm 2023. Không đưa ra con số cụ thể, Fandango cho biết xếp hạng doanh thu trước trong số các bộ phim bom tấn như “Avengers: Endgame”, “Star Wars: The Force Awakens”, “Spider-Man: No Way Home” ở những thời điểm tương tự trong chu kỳ bán hàng của họ. Theo Jerramy Hainline, Phó chủ tịch cấp cao của Fandango Ticketing cho biết: "Taylor Swift đang mang đến cho người hâm mộ điện ảnh và toàn bộ ngành công nghiệp món quà tuyệt vời nhất bằng cách đưa bộ phim hòa nhạc "Taylor Swift: The Eras Tour" lên màn ảnh rộng".

"Phim hòa nhạc của Taylor Swift không chỉ là phim bán vé ngày đầu tiên tốt nhất trong năm trên Fandango mà bộ phim hòa nhạc này còn giống như siêu anh hùng của cô ấy" - Jerramy nói tiếp - "Phim đã được xếp hạng trong số những phim bán vé ngày đầu tiên tốt nhất mọi thời đại từ các loạt phim như Marvel, Chiến tranh giữa các vì sao, DC Comics và hơn thế nữa".

(Ảnh: Getty Images)

Bộ phim hòa nhạc của Swift tái hiện chuyến lưu diễn tại các sân vận động của cô. Bộ phim được cho là sẽ mang lại lợi ích lớn cho các rạp chiếu phim vào mùa thu này, đặc biệt là sau khi "Dune: Part II" gần đây đã chuyển lịch chiếu từ tháng 11 sang tháng 3 năm 2024. Với mức độ nhu cầu này, các nhà nghiên cứu của lĩnh vực này tin rằng doanh thu cuối tuần mở màn hơn 100 triệu USD cho phim của Taylor là hoàn toàn có thể. Nếu con số này trở thành sự thật thì đây là hoạt động kinh doanh chưa từng có đối với loại phim này.

Trên thực tế, chỉ có năm phim trong năm nay gồm “Barbie”, “The Super Mario Bros. Movie", “Guardians of the Galaxy Vol. 3”, “Spider-Man: Across the Spider-Verse” và “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” đã đạt ba con số khi ra mắt.

(Ảnh: Getty Images)

"Taylor Swift: The Eras Tour" sẽ chiếu ít nhất bốn suất chiếu mỗi ngày vào các ngày Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật tại mọi địa điểm rạp AMC ở Hoa Kỳ. Hiện do nhu cầu chưa từng có này, AMC đã bổ sung thêm lịch chiếu để tăng công suất ở những nơi "cần thiết và sẵn có".

Giá vé được bán ở mức 19,89 USD vé cho người lớn, 13,13 USD cho trẻ em và người cao tuổi, trên màn hình tiêu chuẩn. Vé Imax và Dolby sẽ có giá cao hơn.