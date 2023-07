Taylor Swift | The Eras Tour công bố Singapore là điểm dừng chân duy nhất tại Đông Nam Á trong năm 2024

Taylor Swift | The Eras Tour in Singapore được tài trợ bởi Marina Bay Sands với sự hợp tác cùng Tổng cục Du lịch Singapore, đối tác ngân hàng chính thức và đơn vị bán vé sớm (Presale) - Ngân hàng UOB, và đối tác du lịch trải nghiệm Klook. Các đêm diễn tại đây được quảng bá bởi AEG Presents Asia và sản xuất bởi Taylor Swift Touring. Singapore chính là điểm đến Đông Nam Á duy nhất của Taylor Swift | The Eras Tour.



Tour diễn sẽ được tổ chức vào ngày 02-03-04 & 07-08-09/03/2024 tại Sân vận động Quốc gia Singapore thuộc Khu liên hợp thể thao Singapore. Fan hâm mộ được đăng ký trước từ 11h sáng 23/6 đến 11h sáng 28/06/2023 (giờ Việt Nam) để có cơ hội săn vé khi tour diễn mở bán công khai từ 11h sáng 7/7/2023 (giờ Việt Nam).

Đặc biệt hơn, chủ thẻ ngân hàng UOB sẽ được tận hưởng đặc quyền mua vé sớm từ 11h sáng 5/7/2023 đến 8h sáng 7/7/2023 (giờ Việt Nam). Xem thêm thông tin bán vé chi tiết tại ĐÂY. Tất cả đêm diễn tại Singapore sẽ có sự tham gia của nữ ca sĩ khách mời Sabrina Carpenter.