Tất cả người dân tại 4 tỉnh dưới đây cần đặc biệt chú ý
Cơ quan khí tượng cảnh báo, hiện nay ở phía Tây Bắc Bộ đang xảy ra đợt mưa lớn, 4 tỉnh nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét, người dân cần đặc biệt chú ý.
Ngày 17/7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tình trạng mưa lớn sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới.
Mô hình độ ẩm đất cho thấy đất đá đã tích lũy nước đến mức bở nhão, do đó, cơ quan khí tượng thủy văn đã phát cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ tại một số xã, phường trên địa bàn 4 tỉnh trên.
Cụ thể, tại Lai Châu gồm các xã: Bum Nưa, Khoen On, Mường Kim, Mường Than, Nậm Sỏ, Pắc Ta, Than Uyên (nguy cơ rất cao); Bình Lư, Dào San, Hua Bum, Khổng Lào, Lê Lợi, Nậm Cuổi, Tả Lèng, Tân Uyên (nguy cơ cao); Bản Bo, Hồng Thu, Khun Há, Mường Khoa, Nậm Hàng, Nậm Mạ, Pa Tần, Pu Sam Cáp, Sì Lở Lầu, Tủa Sín Chải.
Tại Điện Biên gồm các xã/phường: Nà Tấu, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Thàng (nguy cơ cao); Chiềng Sinh, Mường Ảng, Mường Lạn, Mường Mùn, Mường Phăng, Mường Pồn, Mường Tùng, Na Son, Mường Lay, Pu Nhi, Pú Nhung, Quài Tở, Sáng Nhè.
Khoảng thời gian từ 18-20/7, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang mưa to 70-150 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 300 mm.
Mặt khác, dự báo từ nay đến ngày 20/7, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với mức nước dâng cao hơn từ 2-4 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông Thao, sông Lô, hệ thống Thái Bình lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2, có nơi trên BĐ2. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ.