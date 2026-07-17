Hiện trạng khu nhà ven rạch ở trung tâm TP.HCM trước ngày 'lột xác'

Không chỉ ảnh hưởng đến môi trường, tình trạng ô nhiễm và ngập úng tại khu vực còn tác động trực tiếp đến đời sống người dân. “Chỉ cần mưa lớn là nước ngập lênh láng, có lần nước đen tràn vào nhà, bốc mùi hôi thối cả tuần chưa hết. Rất mong dự án sớm thực hiện để người dân sống gần đây có môi trường thoáng mát, xanh, sạch, đẹp”, ông Huỳnh Văn Hoàng, người sinh sống gần 40 năm tại khu vực này nói.