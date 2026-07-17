Bắt đối tượng truy nã đặc biệt Tô Hàng Minh, sinh năm 1959

Bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ đầu những năm 2000, Tô Hàng Minh đã nhiều lần thay đổi nơi cư trú và nghề nghiệp để che giấu tung tích.

Ngày 17/7, Công an TP.Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ thành công đối tượng truy nã sau hơn 20 năm lẩn trốn.

Đối tượng Tô Hàng Minh

Trước đó, ngày 16/7, thông qua công tác nắm tình hình, quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, 2 đơn vị trên phát hiện Tô Hàng Minh (SN 1959, là đối tượng bị truy nã đặc biệt) có đặc điểm nhận dạng và đồng phục bảo vệ của một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ trên địa bàn TP.Đồng Nai.

Sau khi làm rõ nhân thân, Công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức bắt giữ đối tượng bảo đảm an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Công an xác định Tô Hàng Minh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán (nay Công an TP.Đồng Nai) ra quyết định truy nã về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo lời khai ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2002, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, đối tượng đã mượn tiền, xe của nhiều người quen rồi đem bán lấy tiền sử dụng cá nhân. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương, liên tục thay đổi nơi cư trú và công việc nhằm tránh sự phát hiện, truy bắt của Công an.