Đoàn Thị Thơ (SN 1992, trú xã Gio Linh, Quảng Trị), đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả, đã bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 22/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Đoàn Thị Thơ (SN 1992, trú tại Thôn 5, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Đoàn Thị Thơ bị bắt sau hơn 1 năm lẫn trốn.

Trước đó Đoàn Thị Thơ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo quy định tại khoản 4 Điều 174, khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội tại phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vào tháng 05/2025 đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Xác định đối tượng phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng và những khó khăn trong quá trình truy bắt, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh.

Quá trình đấu tranh, Ban Chuyên án đã nhiều lần tổ chức xác minh thông tin lẩn trốn của đối tượng tại các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Tuy nhiên do Đoàn Thị Thơ thường xuyên thay đổi thông tin, nơi lẩn trốn và làm nhiều nghề nghiệp khác nhau dẫn đến quá trình phá án gặp nhiều khó khăn.

Sau một thời gian ngắn và nhiều lần triển khai truy bắt, đến ngày 18/06/2026, Ban chuyên án do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì đã phát hiện, bắt giữ Đoàn Thị Thơ khi đang lẫn trốn tại xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng.