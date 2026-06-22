Cháy rừng ở Nghệ An, lực lượng chức năng xuyên đêm dập lửa

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp cận để khống chế vụ cháy rừng quy mô lớn xảy ra tại xã Thiên Nhẫn (tỉnh Nghệ An).

Rừng ở Nghệ An cháy dữ dội trong đêm. (Nguồn: FB Sơn Lâm)

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News tối 21/6, lãnh đạo UBND xã Thiên Nhẫn ( Nghệ An ) xác nhận, lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp cận, không chế vụ cháy rừng trên địa bàn.

" Hiện nay chúng tôi chưa thống kê được diện tích bị cháy. Do thời tiết nắng nóng và gió lớn khiến đám cháy bùng phát và lan nhanh. Khu vực bùng phát đám cháy cũng từng bị cháy cách đây 5 - 7 năm nên hiện chủ yếu là lau lách. Lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế ngọn lửa để tránh lan rộng sang các vùng lân cận ", lãnh đạo UBND xã Thiên Nhẫn thông tin.

Rừng ở xã Thiên Nhẫn đang bốc cháy dữ dội. (Ảnh cắt từ clip)

Các lực lượng đang tích cực chữa cháy. (Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An)

Theo người dân địa phương, đám cháy bùng phát từ chiều nay, sau đó lan mạnh. Lực lượng chức năng dù rất nỗ lực nhưng chưa khống chế được đám cháy.

Những ngày qua, miền Trung trải qua đợt nắng nóng diện rộng khiến các vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra. Trưa nay, người dân cũng phát hiện cháy rừng tại khu vực bản Mới, xã Kim Ngân (Quảng Trị) và nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Làng Ho (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) huy động 8 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng quân sự, công an, kiểm lâm, lâm trường, chính quyền địa phương và người dân tổ chức chữa cháy.

Đến khoảng 12h50 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Diện tích bị ảnh hưởng khoảng 1 ha, chủ yếu là keo nhỏ và thực bì, không ghi nhận thiệt hại về người.

Tiếp đó, khoảng 13h30 ngày 21/6, Đồn Biên phòng Lý Hòa (Quảng Trị) nhận được tin báo về vụ cháy thực bì rừng phòng hộ tại thôn Quý Thuận, xã Đông Trạch. Đơn vị huy động 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân triển khai dập lửa.

Đến khoảng 14h30, đám cháy được khống chế hoàn toàn, diện tích cháy khoảng 1.000 m², chủ yếu là thực bì rừng phòng hộ.