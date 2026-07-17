Bắt Đinh Văn Long 63 tuổi liên quan vụ cưỡng bức tập thể 40 năm trước

Năm 1986, Đinh Văn Long cùng đồng bọn đã hiếp dâm tập thể chị N.T.X, 34 tuổi tại khu vực phía sau xí nghiệp may mặc xuất khẩu.

Công an tỉnh Hưng Yên tối 16/7/2026, cho biết, qua công tác rà soát, quản lý đối tượng truy nã và công tác trinh sát, xác minh, thu thập thông tin, ngày 12/7/2026, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh đã truy bắt thành công đối tượng truy nã Đinh Văn Long (sinh năm 1963, hộ khẩu thường trú: Tổ 17, KP6, phường Long Hưng, TP Đồng Nai), phạm tội “Hiếp dâm” theo Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh truy nã số 10 ngày 02/10/1986 của Công an thị xã Hưng Yên.

Theo hồ sơ vụ án, vào tối ngày 28/9/1986, Đinh Văn Long cùng đồng bọn đã hiếp dâm tập thể chị N.T.X, 34 tuổi tại khu vực phía sau xí nghiệp may mặc xuất khẩu và khu sản xuất gạch của xí nghiệp cơ khí tháng 8, địa chỉ: Chợ Gạo, thị xã Hưng Yên (nay là phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên). Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Long đã bỏ trốn khỏi địa phương và vào miền Nam làm ăn, sinh sống.

Tại đó, đối tượng làm nhiều nghề, không có chỗ ở cố định mà thường xuyên thay đổi nơi cư trú, hoạt động. Sau khi lập gia đình, có vợ và 02 con trai, đối tượng mới sinh sống ổn định tại Tổ 17, Khu phố 16, phường Long Hưng, TP Đồng Nai. Để tránh bị cơ quan Công an phát hiện và truy bắt, đối tượng đã thay đổi lý lịch cá nhân, cung cấp nhiều thông tin giả tạo, sai lệch cho Công an cơ sở nơi thường trú khi làm Chứng minh thư nhân dân, Căn cước công dân nhằm tạo vỏ bọc hoàn hảo trốn tránh sự truy bắt của lực lượng Công an như: khai lại năm sinh 1964 (thực tế sinh năm 1963); khai sai quê quán: Ninh Bình (thực tế quê quán tại thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên); khai sai tên mẹ đẻ.

Đối tượng Đinh Văn Long khi bị bắt và dẫn giải về Công an phường Long Bình để làm việc - Ảnh: Công an Hưng Yên

Quá trình làm ăn, sinh sống tại Đồng Nai, đối tượng Đinh Văn Long làm nghề lái xe ba gác vận chuyển hàng hóa thuê và trong quá trình lẩn trốn, đối tượng không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác. Ngay sau khi xác định được nơi lẩn trốn của đối tượng Đinh Văn Long tại Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác minh, theo dõi, giám sát đối tượng.

Đến ngày 12/7/2026, Tổ Công tác của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên đã bất ngờ khống chế, bắt giữ đối tượng Đinh Văn Long khi đối tượng đang lái xe ba gác vận chuyển hàng hóa, sau đó dẫn giải đối tượng đến trụ sở Công an phường Long Bình để làm việc.

Tại đây, Đinh Văn Long đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội “Hiếp dâm” của mình vào tối ngày 28/9/1986. Đến ngày 13/7/2026, đối tượng đã được dẫn giải an toàn về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục làm việc.

Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý bị can Đinh Văn Long theo quy định của pháp luật.