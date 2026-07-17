Hai người phụ nữ ở Hà Tĩnh đi nhầm xe máy của nhau về nhà

Hai người phụ nữ ở Hà Tĩnh do sơ suất đã đi nhầm xe máy của nhau khi gửi xe cùng một địa điểm. Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Cẩm Trung nhanh chóng xác minh, liên hệ và trao trả đúng phương tiện cho từng chủ sở hữu.

Ngày 17/7, Công an xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ hai người dân trao đổi lại đúng phương tiện sau khi cả hai vô tình đi nhầm xe máy của nhau suốt 24 giờ.

Theo đó, bà Hoàng Thị Nhỏ (SN 1969, trú thôn Trung Lộc, xã Cẩm Trung) và chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1995, trú thôn Vinh Lộc, xã Cẩm Trung) gửi xe máy tại cùng một địa điểm. Do cả hai cùng sử dụng xe máy nhãn hiệu Vision màu đỏ, có đặc điểm bên ngoài tương đồng nên đã vô tình lấy nhầm xe của nhau mà không hề hay biết.

Cụ thể, ngày 16/7, bà Hoàng Thị Nhỏ đi nhầm xe máy Vision màu đỏ của chị Nguyễn Thị Huyền, trong khi chị Huyền lại điều khiển xe của bà Nhỏ về nhà. Sau khi nhận xe, cả hai đều không phát hiện sự việc.

Công an xã Cẩm Trung hỗ trợ hai chủ xe trao đổi lại đúng phương tiện sau khi vô tình đi nhầm xe của nhau. Ảnh: Công an xã Cẩm Trung

Đến ngày hôm sau, bà Hoàng Thị Nhỏ phát hiện xe đang sử dụng không phải của mình nên đến Công an xã Cẩm Trung trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã tiến hành kiểm tra và xác định hai người dân chỉ vô tình lấy nhầm xe của nhau. Lực lượng chức năng nhanh chóng liên hệ với hai chủ phương tiện, hướng dẫn bàn giao, đổi lại đúng xe cho mỗi người.

Công an xã Cẩm Trung khuyến cáo, người dân không nên để chìa khóa trên xe khi rời phương tiện, đồng thời cần kiểm tra kỹ biển số, đặc điểm nhận dạng của xe trước khi điều khiển ra về nhằm tránh xảy ra những tình huống tương tự.