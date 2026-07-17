Khám xét khẩn cấp chỗ ở, tạm giữ Nguyễn Thị Thanh Thúy SN 1979 và 3 đối tượng

Công an thành phố Đồng Nai tạm giữ 4 đối tượng để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản sau khi bị cáo buộc dàn dựng việc mua bán dâm rồi đe dọa dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tiền của khách tại một quán cà phê.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang tạm giữ các các đối tượng: Nguyễn Thị Thanh Thúy, SN 1979, thường trú xã Phước Hòa, TP. Hồ Chí Minh; Trần Thanh Tùng, SN 1992, thường trú phường Phước Long, thành phố Đồng Nai; Hồ Minh Văn, SN 1989, thường trú xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Văn Thuận, SN 1990, thường trú xã Nghĩa Trung, TP. Đồng Nai để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Các đối tượng trong vụ án

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Thanh Thúy.

Trước đó, ngày 8/7, Công an xã Nghĩa Trung nhận được tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân về việc bị nhóm đối tượng tại quán cà phê “Thanh Thư”, địa chỉ thôn Sao Bọng, xã Nghĩa Trung dàn dựng vở kịch để Cưỡng đoạt tài sản, vụ việc xảy ra vào thời điểm đêm 6/7.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nghĩa Trung đã triển khai lực lượng, quyết liệt vào cuộc xác minh, truy xét. Đến ngày 9/7, đã phát hiện bắt giữ 4 đối tượng nêu trên. Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội khi đã dựng lên việc mua bán dâm và đe dọa dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản của khách vào quán uống nước.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan điều tra xác minh làm rõ. Qua vụ việc nêu trên, cơ quan Công an đề nghị người dân hãy nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc các dấu hiệu nghi vấn về an ninh, trật tự. Mọi tin báo của Nhân dân đều được tiếp nhận, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên trên địa bàn.