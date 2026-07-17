Một người tử vong do lũ tại Lai Châu, nhiều nhà cửa, máy móc hư hại

Một người tử vong do mưa lũ tại Mường Than, Lai Châu, hiện chưa thể xác định danh tính. Lực lượng chức năng đã cứu được hai người mắc kẹt trong lũ.

Công an xã Mường Than đã giải cứu thành công hai người dân bị mắc kẹt giữa dòng lũ.

Hồi 9 giờ sáng ngày 17/7, nắm được thông tin 2 công dân là Lò Văn Chài (SN 1993) và Nguyễn Thanh Hải (SN 1991) cùng cư trú tại Bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ trên suối Nậm Vai, công an xã triển khai lực lượng cứu hộ. Lúc 11h15 cùng ngày lực lượng chức năng đã giải cứu được 2 công dân trên vào bờ an toàn, đưa đi trạm y tế cấp cứu.

Theo thống kê ban đầu, hiện có 15 ngôi nhà ở bản Chít, xã Mường Than bị lũ cuốn, khoảng 32 hộ dân của bản bị cô lập hoàn toàn. Nhiều hệ thống hạ tầng viễn thông, thông tin không thể liên lạc. Nhiều tài sản như ô tô, xe máy.... bị cuốn trôi .

Đến thời điểm hiện tại, nước lũ tại xã Mường Than đã rút, lực lượng cứu hộ đã bắt đầu tiếp cận hiện trường. Hiện lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nạn nhân, nhưng do lũ cuốn bị biến dạng chưa thể xác minh được danh tính. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích nhưng chưa thống kê được số lượng và thiệt hại cả về người và tài sản.

Công an tỉnh Lai Châu đã cử một tổ cơ động xuống hiện trường phối hợp với địa phương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả.

Công an giúp dân di chuyển tài sản khỏi vùng bị lũ

Ngoài ra, thông tin từ UBND xã Pa Ủ, Lai Châu cho biết, mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét và sạt lở đất tại bản Xà Hồ làm 4 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, 7 nhà có nguy cơ sạt lở cao. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Lũ cũng cuốn trôi và vùi lấp 3 máy xúc của Công ty thủy điện Nậm Củm 1, ước tính thiệt hại vượt trên 3 tỉ đồng.

Nhà dân ở xã Pa Ủ bị sạt lở đất vùi lấp

Tại bản Pa Ủ, 1 hộ gia đình sau khi bị sạt lở taluy dương đã di dời khẩn cấp đến nơi ở mới, 1 nhà có nguy cơ sạt lở cao.

Lực lượng tham gia giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngay trong đêm, xã Pa Ủ đã huy động 128 cán bộ, nhân dân để hỗ trợ khắc phục hậu quả cho các bản Pa Ủ, Xà Hồ, di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn. Ban chỉ huy công trình Thủy điện Nậm Củm 1 ngay trong đêm đã hỗ trợ nạo vét khơi thông dòng chảy, hỗ trợ chính quyền địa phương và người dân.