Diễn biến mới nhất tình hình mưa lũ Miền Bắc : Những tỉnh nào tiếp tục hứng mưa lớn?

Nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa rào và dông trong ngày 11/7. Cơ quan khí tượng cảnh báo một số nơi có mưa rất to trên 100mm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 10/7 và sáng 11/7, khu vực Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa đã xuất hiện mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ và khu vực Cao nguyên Trung Bộ ghi nhận mưa rào và dông rải rác, một số nơi có mưa lớn.

Lượng mưa đo được từ 19h ngày 10/7 đến 8h ngày 11/7 tại nhiều nơi ở mức cao, trong đó trạm Mường La (Sơn La) ghi nhận 237,2mm, Thu Lũm (Lai Châu) 125,2mm, Tiên Lương (Phú Thọ) 67,6mm và La Ngâu (Lâm Đồng) 63,9mm.

Ảnh: Thông tin Phòng chống thiên tai

Dự báo trong ngày và đêm 11/7, khu vực Tây Bắc Bộ và từ Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Tại Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, mưa rào và dông rải rác sẽ xuất hiện với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Trong khi đó, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ được dự báo có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Mưa chủ yếu xảy ra vào chiều và đêm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, mưa lớn cục bộ làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại các sườn dốc và ngập úng ở những vùng trũng, thấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở cấp 1.