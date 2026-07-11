  • eMagazine
  • ID.14
  • ShowLive

Chính thức áp dụng quy định mới về trợ cấp bảo hiểm xã hội

Theo phunumoi.net.vn
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Do mức lương cơ sở được điều chỉnh từ ngày 1/7 kéo theo nhiều chế độ, khoản trợ cấp BHXH được điều chỉnh tương ứng.

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội cho hay, từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng.

Việc tăng mức lương cơ sở kéo theo nhiều chế độ, khoản trợ cấp BHXH được điều chỉnh tương ứng, cụ thể như sau:

Chính thức áp dụng quy định mới về trợ cấp bảo hiểm xã hội- Ảnh 1.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày