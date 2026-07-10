Mưa xối xả đúng giờ tan tầm, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập cục bộ

Khoảng 16h30 ngày 10/7, mây đen bao phủ bầu trời Hà Nội trước khi mưa lớn xuất hiện trên diện rộng. Đúng thời điểm tan tầm, lượng phương tiện tăng cao khiến nhiều tuyến đường nhanh chóng ùn ứ, trong khi tầm nhìn bị hạn chế do mưa lớn.

Chỉ khoảng 15 phút sau cơn mưa lớn, phố Vương Thừa Vũ đã xuất hiện ngập cục bộ, nước tràn lên cả vỉa hè. Nhiều xe máy phải giảm tốc, dò dẫm qua đoạn đường ngập để tránh chết máy.

Tại phố Vũ Trọng Phụng và Nguyễn Huy Tưởng, nước ngập sâu khiến nhiều người phải dừng xe trên vỉa hè chờ nước rút trước khi tiếp tục di chuyển.

Không ít người vẫn lựa chọn điều khiển xe máy vượt qua điểm ngập, chấp nhận rủi ro để tránh chậm hành trình trong giờ cao điểm.

Một phần phố Tây Sơn bị ngập sau trận mưa lớn. Nước đọng trên mặt đường khiến các phương tiện phải giảm tốc khi lưu thông qua khu vực.

Không chỉ xuất hiện nhiều điểm ngập, các tuyến Nguyễn Trãi, Láng, Trường Chinh, Tây Sơn, Thái Hà... cũng ùn ứ kéo dài do lượng phương tiện tăng cao trong thời điểm mưa lớn.

Một số người điều khiển xe máy dừng dưới gầm đường sắt trên cao để tránh mưa, chờ thời tiết ổn định rồi tiếp tục hành trình.

Công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội ứng trực khơi thông miệng thu, bảo đảm tiêu thoát nước trong trận mưa dông chiều 10/7. Theo bản tin phát lúc 17h45 ngày 10/7 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới, Hà Nội tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển khi mưa lớn, không trú dưới cây xanh, biển quảng cáo hoặc công trình tạm, và thận trọng khi lưu thông qua các khu vực ngập úng để bảo đảm an toàn. Ảnh: Phùng Linh

Hà Nội vận hành hệ thống tiêu thoát nước, các điểm ngập rút sau hơn 1 giờ

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, trận mưa từ khoảng 16h45 đến 18h ngày 10/7 có lượng mưa phân bố không đồng đều, trong đó Yên Nghĩa ghi nhận lượng mưa lớn nhất 83,4 mm, tiếp đến là Yên Sở 67,1 mm, Thanh Xuân 54,8 mm, Khương Đình 53,7 mm và Thanh Liệt 50 mm, , Hai Bà Trưng 47,6 mm, Kiến Hưng 47,1 mm và Hoàng Mai 41,7 mm. Một số khu vực khác như Tây Mỗ, Đại Mỗ ghi nhận lượng mưa trên 35 mm, trong khi xã Xuân Mai và xã Thanh Trì đạt khoảng 30 mm.

Mưa lớn trong thời gian ngắn khiến một số tuyến phố như Lê Trọng Tấn, Nguyễn Xiển, Quan Nhân, Bùi Xương Trạch... xuất hiện ngập cục bộ. Tuy nhiên, đến khoảng 18h, toàn bộ các điểm ngập đã cơ bản rút hết nước, phương tiện lưu thông trở lại bình thường.

Để ứng phó, đơn vị thoát nước đã bố trí lực lượng ứng trực, khơi thông ga thu nước, mở cửa phai các hồ điều hòa và vận hành đồng bộ nhiều trạm bơm, trong đó Trạm bơm Yên Sở vận hành 9/20 tổ máy, Cổ Nhuế 1/4 tổ máy, Đồng Bông 1 vận hành toàn bộ 3/3 tổ máy. Bên cạnh đó, nhiều trạm bơm khác trên địa bàn thành phố như Mậu Lương, Đa Sỹ, Kim Liên, Nguyễn Hoàng Tôn, Nguyễn Khuyến, Đông Trù và Đồng Bông 1 (cũ) cũng được kích hoạt vận hành nghiêm ngặt theo quy trình để tăng cường công tác tiêu thoát nước.

Đến thời điểm 18h cùng ngày, trên địa bàn thành phố vẫn ghi nhận còn mưa nhỏ. Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, các lực lượng cùng phương tiện của đơn vị vẫn tiếp tục túc trực tại hiện trường, duy trì vận hành hệ thống thoát nước, khơi thông dòng chảy và theo dõi sát các diễn biến tiếp theo của thời tiết để sẵn sàng xử lý nếu mưa lớn tiếp diễn.

Phùng Linh