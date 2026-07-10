Ra lệnh tạm giam nhân viên ngân hàng Nguyễn Thị Thu Hà SN 1994

Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố, tạm giam Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1994), cựu nhân viên ngân hàng, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng.

Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hà đề điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Ngày 07/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1994, trú tại xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đề điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 BLHS.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà tại Cơ quan Công an. Ảnh: CQCA

Trước đó, ngày 10/3/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn của chị N.T.X, sinh năm 1990, trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh tố giác Nguyễn Thị Thu Hà có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung xác minh, điều tra làm rõ.

Qua điều tra xác định, từ tháng 8 đến tháng 12/2024 khi đang là nhân viên của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Thị Thu Hà đã đưa ra thông tin gian dối là có khách hàng cần đáo hạn ngân hàng để nhiều lần vay tiền của chị N.T.X sau đó chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân. Ngoài ra, lợi dụng quen biết, Hà còn rút, chiếm đoạt tiền trong tài khoản thẻ tín dụng của chị N.T.X.

Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định tổng số tiền mà Hà đã chiếm đoạt của chị N.T.X là hơn 2,6 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị Nhân dân cần nâng cao cảnh giác, không tin tưởng vào các lời hứa hẹn lãi suất cao bất thường, thiếu cơ sở pháp lý; tuyệt đối không tham gia các giao dịch vay mượn, đáo hạn mà không thông qua tổ chức tín dụng hợp pháp. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo, cần kịp thời thông báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo ai là người bị hại trong vụ án hoặc là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến bị can Nguyễn Thị Thu Hà thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ: Công an tỉnh Bắc Ninh cơ sở 5, Đường Lý Anh Tông, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Trần Trọng Đức, số điện thoại 0838.522.444 để được giải quyết.