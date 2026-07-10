Thi hành lệnh bắt tạm giam giám đốc Trần Đình Hải

Cơ quan chức năng đã khởi tố, xử lý đối tượng Trần Đình Hải sau khi có hành vi sản xuất, buôn bán phân bón giả.

Ngày 10/7, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Đình Hải (47 tuổi, trú phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả". Tang vật liên quan trong vụ án là hơn 250 tấn phân bón giả.

Theo điều tra ban đầu, Trần Đình Hải là Giám đốc Công ty TNHH PVM Việt Mỹ, có trụ sở tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình.

Năm 2025, thông qua mối quan hệ xã hội, Hải quen biết ông Hoàng Ngọc Duẩn (49 tuổi, trú xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk). Qua tìm hiểu, Hải biết ông Duẩn là người đại diện Công ty Thuốc lá Hồ Lắk - đơn vị thường xuyên cung cấp phân bón, vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm cho các hộ trồng cây thuốc lá trên địa bàn huyện Ea Súp (cũ), tỉnh Đắk Lắk.

Sau đó, Hải giới thiệu Công ty TNHH PVM Việt Mỹ là doanh nghiệp chuyên sản xuất phân bón, đủ điều kiện sản xuất và cung ứng các loại phân bón. Trên cơ sở đó, Hải đã ký hợp đồng bán hơn 250 tấn phân bón các loại cho Công ty Thuốc lá Hồ Lắk.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk xác định số phân bón do công ty của Hải cung cấp có nhãn và bao bì ghi thông tin giả mạo tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất, phân phối; giả mạo mã số đăng ký lưu hành, mã số công bố sản phẩm; giả mạo bao bì của các doanh nghiệp sản xuất phân bón khác; đồng thời giả mạo nguồn gốc, xuất xứ, nơi sản xuất và nơi đóng gói hàng hóa.

Từ tháng 10/2025 đến tháng 12/2025, công ty của Hải đã cung cấp cho ông Duẩn hơn 250 tấn phân bón các loại. Trong số này, hơn 174 tấn đã được ông Duẩn phân phối cho các hộ trồng thuốc lá trên địa bàn; hơn 89 tấn còn lại, trị giá hơn 1 tỉ đồng, đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.