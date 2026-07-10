Hoàn lưu bão BAVI ảnh hưởng thế nào đến vùng biển Việt Nam?

Dù bão BAVI không di chuyển vào Biển Đông, nhưng hoàn lưu bão vẫn gây ảnh hưởng đến vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và khu vực giữa, Nam Biển Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, đến 7h sáng nay (10/7), tâm bão BAVI (Ba Vì) ở vào khoảng 20,6 độ vĩ Bắc - 127,3 độ kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 650km về phía Đông Nam và cách tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 1.000km về phía Đông Nam. Cường độ bão đã giảm hai cấp, còn cấp 14, so với một ngày trước (ngày 9/7).

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h, cường độ có xu hướng giảm dần.

Dự báo đường đi bão BAVI của cơ quan khí tượng Nhật Bản. (Ảnh: NCHMF)

Trong khoảng 2-3 ngày tiếp theo, bão BAVI có xu hướng chuyển dịch lên phía Bắc, lệch nhiều hơn về hướng Bắc. Theo dự báo, bão sẽ đổ bộ khu vực giữa hai tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang (Trung Quốc) vào khoảng đêm 11 đến rạng sáng 12/7 (tức đêm thứ Bảy và rạng sáng ngày Chủ nhật). Khi vào đất liền, bão có cường độ cấp 10-12, giật cấp 14.

Cơ quan khí tượng nhận định, bão BAVI không di chuyển vào Biển Đông, nhưng hoàn lưu bão vẫn gây ảnh hưởng đến vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và khu vực giữa, Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), với gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Tại phía Đông Bắc Biển Đông, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Người dân và tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển nêu trên cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động phòng tránh.