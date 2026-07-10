Vừa kết bạn Zalo để được hướng dẫn tích hợp thông tin VNeID, người phụ nữ SN 1967 lập tức trình báo công an

Người phụ nữ ở Thanh Hóa đã kịp thời xử trí đúng, giúp bảo toàn được tài sản cá nhân.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 07/7/2026, Công an xã Hoằng Hóa đã kịp thời hỗ trợ một công dân trên địa bàn nhận diện, ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Công an địa phương đã giúp người dân bảo toàn số tiền 205.000.000 đồng trong tài khoản. Qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm tình hình, kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Cụ thể, ngày 07/7/2026, bà Lê Thị D. sinh năm 1967, trú tại thôn Phú Vinh, xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ hướng dẫn tích hợp thông tin khám, chữa bệnh vào ứng dụng VNeID.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục yêu cầu bà kết bạn qua Zalo, thực hiện gọi video để hướng dẫn thao tác, đồng thời đưa ra nhiều yêu cầu bất thường như “sử dụng gương chiếu vào màn hình”, “dùng vân tay xác thực”. Đồng thời, đối tượng yêu cầu bà D đăng nhập vào tài khoản ngân hàng Agribank cá nhân. Theo bà D. thời điểm này, tài khoản ngân hàng của bà có số dư 205.000.000 đồng.

Nhận thấy nội dung hướng dẫn có nhiều biểu hiện bất thường, không đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên bà Lê Thị D. đã trực tiếp đến Công an xã Hoằng Hóa để trình báo, đề nghị hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã nhanh chóng xác minh, đánh giá tính chất vụ việc và nhận định đây là phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng mà các đối tượng thường sử dụng trong thời gian gần đây nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trước tình hình trên, Công an xã đã hướng dẫn bà Lê Thị D. dừng toàn bộ việc liên lạc, trao đổi với các đối tượng, tuyệt đối không tiếp tục cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã xác thực hoặc thực hiện các thao tác theo yêu cầu của đối tượng. Đồng thời, đã trực tiếp hỗ trợ công dân đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Hoằng Hóa để liên hệ, rà soát, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tài khoản, chủ động phòng ngừa nguy cơ bị xâm nhập, chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Nhờ sự tiếp nhận thông tin kịp thời, nhận diện đúng phương thức, thủ đoạn của các đối tượng và triển khai các biện pháp hỗ trợ phù hợp, Công an xã đã giúp công dân bảo toàn an toàn số tiền 205.000.000 đồng trong tài khoản ngân hàng.

Vụ việc trên tiếp tục khẳng định hiệu quả công tác tuyên truyền, cảnh báo của lực lượng Công an xã đối với các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng; đồng thời thể hiện rõ vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cấp xã trong công tác nắm tình hình địa bàn, tiếp nhận, xử lý tin báo của Nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an và nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội ngay từ cơ sở.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa﻿