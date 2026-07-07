Bắt 12 người trong đường dây lừa đảo gần 900 tỷ đồng bằng “hợp đồng kỳ nghỉ” tại Holidays Việt Nam

Dưới vỏ bọc kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng, nhóm đối tượng đã tổ chức hội thảo, tư vấn và ký kết gần 10.000 “hợp đồng kỳ nghỉ” nhằm chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng của khách hàng.

Ngày 7/7, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 12 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và thu thập tài liệu, các trinh sát Phòng PC03 phát hiện dấu hiệu bất thường tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam.

Các đối tượng bị bắt giữ

Đơn vị này đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động của chi nhánh công ty tại các địa chỉ như: số 5 đường Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), số 40A - 40B đường Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất) và số 343 đường Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành, TP.HCM).

Công an xác định đây là một vụ án có quy mô đặc biệt lớn, số lượng bị hại đông đảo với phương thức hoạt động tinh vi, tổ chức chặt chẽ. Các đối tượng xây dựng bài bản từ khâu tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo hoành tráng, tư vấn lập lờ cho đến ký kết "hợp đồng kỳ nghỉ". Sau khi khách hàng sập bẫy, nhóm này tiếp tục dùng các thủ đoạn gian dối, ép buộc hoặc dụ dỗ nạn nhân rót thêm tiền đầu tư để chiếm đoạt.

Bị can Nguyễn Danh Thành cầm đầu đường dây chiếm đoạt 900 tỉ đồng

Công an tiến hành khám xét thu giữ nhiều tài liệu

Thống kê sơ bộ từ cơ quan điều tra, số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên tới khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ được ký kết. Quá trình phá án, cơ quan công an đã kịp thời phong tỏa, ngăn chặn giao dịch các tài sản liên quan có tổng giá trị khoảng 130 tỷ đồng nhằm phục vụ công tác thu hồi tài sản, giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Cơ quan điều tra xác định đối tượng Nguyễn Danh Thành giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Thành là người trực tiếp xây dựng chủ trương, lên kịch bản bán hàng tinh vi tại TP.HCM để các nhân viên dưới quyền thực hiện.

Giúp sức đắc lực cho Thành là Đinh Sơn Hải, với vai trò giám đốc kinh doanh. Hải là người trực tiếp triển khai các hoạt động kinh doanh biến tướng và chỉ đạo hệ thống các nhóm quản lý ép doanh số, lừa đảo khách hàng.

Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật, đồng thời rà soát tối đa các dòng tiền nhằm bảo đảm quyền lợi cho các bị hại.