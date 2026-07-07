Khởi tố 2 Phó Chủ tịch xã Phùng Văn Quang SN 1979 và Trương Xuân Hữu SN 1983

Hai phó chủ tịch xã kiêm Trưởng ban quản lý đền Công đồng Bắc Lệ cùng toàn bộ thành viên bị cáo buộc đã gom tiền cúng tiến trên các ban thờ để chia nhau, tổng 7 tỷ đồng.

Ngày 6/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội "Tham ô tài sản" theo khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự, liên quan đến vụ chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng tiền công đức xảy ra tại Đền Công đồng Bắc Lệ (Đền Bắc Lệ), xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng

Quá trình điều tra xác định từ năm 2024 đến nay, các thành viên trong Ban quản lý di tích lợi dụng chức vụ, quyền hạn được phân công, đã bàn bạc, thống nhất về việc gom tiền cung tiến từ trên các bàn thờ, cung đền, không đưa vào sổ sách công đức chiếm đoạt để chia nhau. Căn cứ kết quả đấu tranh và tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu xác định từ năm 2023 cho đến nay các đối tượng thuộc Ban quản lý di tích đã chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng để chia nhau.

Trong số các bị can bị khởi tố có 2 Phó chủ tịch xã Tân Thành là Phùng Văn Quang (SN 1979) Phó chủ tịch UBND xã Tân Thành kiêm Trưởng Ban quản lý đền Bắc Lệ từ tháng 9/2025 đến nay; Trương Xuân Hữu (SN 1983) Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Tân Thành, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, nguyên Trưởng Ban quản lý đền Bắc Lệ.

10 bị can còn lại gồm: Hồ Minh Đức (SN 1977) Thủ quỹ BQL đền từ tháng 7/2024 đến nay, Hà Văn Hưng (SN 1976) Phó BQL thường trực kiêm Thủ quỹ tháng 1-7/2024. Các bị can là thành viên BQL đền gồm: Phương Văn Thơm (SN 1978), Triệu Văn Định (SN 1980), Hoàng Thanh Nhàn (SN 1978), Tăng Thị Thúy (SN1980), Hoàng Văn Độ (SN 1963), Hoàng Thị Phúc (SN 1970), Lương Thị Tường (SN 1963), Đào Văn Sơn (SN 1967).

Các quyết định nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn theo quy định.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện nhiều dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản tại Đền Bắc Lệ - một cơ sở tín ngưỡng nổi tiếng trên địa bàn tỉnh, thuộc quyền quản lý của Ban Quản lý di tích xã Tân Thành. Ban Quản lý Đền được UBND xã Tân Thành thành lập theo Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 22/11/2023, gồm 13 thành viên.

Lực lượng Công an kiểm tra, thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách và chứng cứ tại Đền Công đồng Bắc Lệ phục vụ công tác điều tra

Xác định vụ việc có tính chất nhạy cảm, ảnh hưởng đến hoạt động tín ngưỡng và công tác quản lý nhà nước, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ chủ trì, phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra và các đơn vị liên quan xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ việc.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục phối hợp với Viện KSND tỉnh và các cơ quan chức năng mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan, đồng thời thu hồi triệt để số tiền bị chiếm đoạt theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án, Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị các ban quản lý di tích, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tăng cường quản lý, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng tiền công đức, bảo đảm công khai, minh bạch trong thu, chi tài chính; đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân liên quan tự giác trình báo, cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án.