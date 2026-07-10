Thông báo từ Bộ Công Thương về "đơn quần áo bơi" tại Na Uy khiến doanh nghiệp Việt "đứng ngồi không yên", cộng đồng mạng đồng loạt: "Quá thiết thực!"

Một doanh nghiệp Na Uy đang tìm kiếm đối tác Việt Nam sản xuất quần áo bơi, mở ra cơ hội xuất khẩu cho các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) cùng các start-up trong lĩnh vực dệt may.

Theo thông tin từ Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland và Latvia) vừa phát đi thông báo tìm kiếm doanh nghiệp Việt Nam có năng lực sản xuất quần áo bơi để kết nối với một đối tác đến từ Na Uy.

Bài chia sẻ trên fanpage Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương) nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng mạng

Đáng chú ý, đây là đơn hàng có quy mô nhỏ, được đánh giá phù hợp với năng lực của nhiều doanh nghiệp SMEs và các cơ sở sản xuất mới khởi nghiệp. Điều này giúp doanh nghiệp Việt có cơ hội tiếp cận khách hàng tại thị trường Bắc Âu mà không cần đáp ứng những đơn hàng có sản lượng quá lớn.

Các doanh nghiệp có nhu cầu được đề nghị gửi thông tin về Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia qua địa chỉ se@moit.gov.vn, đồng thời gửi bản sao (CC) tới trangttm@moit.gov.vn trước ngày 15/7/2026 để được hỗ trợ làm việc với đối tác Na Uy.

Theo Bộ Công Thương, hoạt động này góp phần giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận khách hàng quốc tế, mở rộng thị trường sang khu vực Bắc Âu - nơi có nhu cầu ổn định đối với các sản phẩm may mặc, trong đó có quần áo bơi.

Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, nhiều doanh nghiệp và người dùng mạng xã hội đã bày tỏ sự hưởng ứng. Không ít ý kiến đánh giá đây là cách hỗ trợ thiết thực khi cơ quan thương vụ chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác từ nước ngoài, thay vì chỉ cung cấp thông tin thị trường.

Nhiều bình luận thể hiện sự phấn khởi như: "Quá xịn luôn, Nhà nước tìm đơn hàng về cho doanh nghiệp", "Quá thiết thực! Mong có thêm nhiều thương vụ như này cho anh em kiếm việc". Tài khoản Ngọc Minh gọi đây là "cơ hội khởi nghiệp", trong khi Phước Nguyễn chia sẻ: "Page này hay quá! Giúp đỡ doanh nghiệp trong nước thế này người dân cảm ơn nhiều."

Bên cạnh sự hưởng ứng, nhiều người cũng kỳ vọng mô hình kết nối của các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài sẽ được duy trì và mở rộng sang nhiều ngành hàng khác, tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt, đặc biệt là nhóm SMEs và start-up, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đáng chú ý, một số doanh nghiệp còn chủ động giới thiệu thương hiệu và năng lực sản xuất của mình ngay dưới bài đăng với mong muốn được kết nối. Điều này phần nào cho thấy nhu cầu tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu của cộng đồng doanh nghiệp trong nước vẫn rất lớn.