Trước đó, Đào Thị Thanh bị Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 05 năm tù giam về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Ngày 9/7, Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã Đào Thị Thanh (SN 1982; quê quán: Thanh Hóa; thường trú tại: Căn 2206, CT2 khu nhà ở Hateco 6, tổ dân phố số 2 Tu Hoàng, phường Xuân Phương, TP Hà Nội) về hành vi Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Trước đó, Đào Thị Thanh bị Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 05 năm tù giam về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không chấp hành việc thi hành án. Ngày 05/8/2025, Cơ quan thi hành án hình sự Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã đối với Đào Thị Thanh.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan thi hành án hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 039.888.0522), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.