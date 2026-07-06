Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Lê Hoàng Yến SN 2002

Ngày 6/7, Công an phường Cam Ly - Đà Lạt bắt giữ thành công Nguyễn Lê Hoàng Yến (SN 2002), đối tượng truy nã nguy hiểm về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 6/7, thực hiện nghiêm đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, với tinh thần chủ động, quyết liệt, Công an phường Cam Ly - Đà Lạt đã phát hiện, bắt giữ thành công 1 đối tượng truy nã nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường đã xác minh, kịp thời phát hiện và khống chế thành công đối tượng Nguyễn Lê Hoàng Yến (SN 2002). Đây là đối tượng bị truy nã về các tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo quyết định truy nã của Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi bắt giữ, Công an phường Cam Ly - Đà Lạt đã hoàn tất các thủ tục ban đầu và tiến hành bàn giao đối tượng cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Lê Hoàng Yến

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã một lần nữa khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an phường Cam Ly - Đà Lạt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, truy bắt các đối tượng truy nã, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Dù các đối tượng tìm cách lẩn trốn dưới bất kỳ hình thức nào, lực lượng Công an sẽ kiên quyết truy bắt, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Công an phường Cam Ly - Đà Lạt bàn giao đối tượng truy nã cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Công an phường Cam Ly - Đà Lạt đề nghị Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoặc biết thông tin liên quan đến các đối tượng truy nã, đề nghị kịp thời thông báo cho lực lượng Công an nơi gần nhất để phối hợp xác minh, xử lý. Sự đồng hành, ủng hộ của Nhân dân là yếu tố quan trọng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn và không để tội phạm có nơi ẩn náu.