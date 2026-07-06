Cận cảnh rãnh mộ tập thể các liệt sĩ vừa khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng

Giữa công viên rộng khoảng 8ha - nơi từng là Nghĩa trang Đô Thành (còn gọi là Chí Hòa), một hố khai quật dài khoảng 10m, rộng 3m và sâu gần 3m được mở ra. Vị trí này được xác định có nhiều khả năng còn lưu giữ nhiều hài cốt của các chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968.