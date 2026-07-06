Phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang vụ điểm thi Toán

Nguyễn Hà Duy (SN 1998, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang) bị bắt khẩn cấp để điều tra liên quan nghi vấn bất thường trong kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Ngày 6/7, theo thông tin trên báo Bảo vệ Pháp luật cho biết, VKSND tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998, Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang) để điều tra liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Trước đó, theo thông tin trên báo Dân trí, vào tối 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), là giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo cảnh sát, đây là diễn biến mới sau 2,5 ngày làm việc của lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang, liên quan tới phản ánh của báo chí về điểm thi môn toán cao bất thường xảy ra tại tỉnh này trong những ngày vừa qua.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, Nguyễn Hà Duy là giáo viên dạy toán thuộc Trường THPT chuyên Tuyên Quang, từng dẫn dắt đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn toán của trường và giữ chức Phó Bí thư đoàn trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Nguyễn Hà Duy từng học lớp chất lượng cao thuộc ĐH Sư phạm Hà Nội, tốt nghiệp loại giỏi và trở về công tác tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang - nơi mình từng học.

Trong 3 năm cấp 3 tại Trường chuyên Tuyên Quang, Hà Duy từng đoạt giải 3 kỳ thi HOMC do Hội toán học Hà Nội tổ chức; Huy chương Vàng và Huy chương Đồng trại hè Hùng Vương, hai năm liên tiếp đoạt giải học sinh giỏi quốc gia môn toán.

Những năm cấp 1 và 2, Hà Duy từng đoạt nhiều giải thưởng. Trong đó, đoạt giải nhì học sinh giỏi toàn diện cấp tỉnh năm lớp 5; giải 3 toán tuổi thơ cấp tỉnh; giải nhất kỳ thi học sinh giỏi tin học lớp 9 khi đang học lớp 8; giải nhì kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9…