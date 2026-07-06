Hài cốt liệt sĩ đầu tiên tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng: Còn giữ nguyên quyết định điều động của đơn vị

Sáng 6/7 tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 chia sẻ những kết quả tìm kiếm ban đầu tại Công viên Lê Thị Riêng đã mang đến niềm xúc động lớn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Video: Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 chia sẻ về hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 - qua các tài liệu lịch sử, lực lượng chức năng xác định khu vực này là nơi chôn cất các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 2 Long An chiến đấu trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đặc biệt là trận đánh vào cầu Chữ Y. Từ những thông tin thu thập được, Ban Chỉ đạo đã khẩn trương phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh và các địa phương rà soát danh sách liệt sĩ, xác minh quê quán để từng bước tìm lại danh tính.

"Nếu xác định được quê quán, chúng tôi sẽ phối hợp với các địa phương, các cơ quan báo chí, đài truyền hình để cùng thực hiện hành trình tìm lại tên tuổi cho các liệt sĩ đã hy sinh", Thiếu tướng Trần Chí Tâm chia sẻ.

Khu vực rãnh đào tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Ngô Tùng

Ông cho biết, đến sáng 6/7, lực lượng tìm kiếm đã quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ. Trong đó có một bộ hài cốt xác định được danh tính là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội bậc phó, Quân Giải phóng miền Nam, Đơn vị 962, Tiểu đoàn 1 Long An.

Ngoài ra, đơn vị nhận định dưới lòng đất vẫn còn nhiều hài cốt khác và sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Thông tin liệt sĩ đầu tiên được xác minh danh tính.

Điều khiến những người làm nhiệm vụ xúc động là nhiều di vật vẫn còn được bảo quản cùng các liệt sĩ sau gần 60 năm. Lực lượng tìm thấy ba khẩu súng, nhiều viên đạn cùng nhiều vật dụng cá nhân của bộ đội.

"Đặc biệt, có một liệt sĩ còn giữ nguyên quyết định điều động của đơn vị. Một hài cốt khác cũng có giấy tờ nhưng đã bị mục nát, hiện chúng tôi đang nhờ các chuyên gia bảo tàng phục chế để hy vọng đọc được thông tin, qua đó xác định danh tính liệt sĩ", ông nói.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, cùng Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, kiểm tra, chỉ đạo tại khu vực khai quật hài cốt liệt sĩ trong Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Ngô Tùng

Nhớ lại thời điểm trực tiếp xuống hiện trường sau khi nhận báo cáo, Thiếu tướng Trần Chí Tâm cho biết ông và nhiều cán bộ, chiến sĩ không kìm được xúc động.

"Ngày đầu tiên, chúng tôi vẫn còn nhiều lo lắng. Nhưng đến ngày thứ hai, khi trực tiếp xuống hiện trường, nhìn thấy từng di vật như tăng võng, túi quân trang, những viên đạn còn nằm cạnh hài cốt, chúng tôi khẳng định đây là các chiến sĩ Quân giải phóng miền Nam. Lúc đó, anh em ai cũng rất xúc động, bản thân tôi đã rơi nước mắt", Thiếu tướng Trần Chí Tâm chia sẻ.

Hình ảnh những bộ hài cốt liệt sĩ đầu tiên được tìm thấy và chuyển lên khỏi hố khai quật tìm kiếm.

Theo ông, kết quả bước đầu cho thấy hướng xác minh, khảo sát của Ban Chỉ đạo là đúng. Dù trước đây xác định có ba rãnh mộ, đến nay mới quy tập được một phần, nhưng lực lượng chức năng tin tưởng sẽ tiếp tục tìm thấy các vị trí còn lại.

"Chúng tôi quyết tâm quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ - những người cha, người chú, người ông đã ngã xuống vì Tổ quốc - để các anh được trở về yên nghỉ trong nghĩa trang liệt sĩ, đúng với ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm mà chúng ta đang triển khai", Thiếu tướng Trần Chí Tâm nhấn mạnh.