390 chủ phương tiện trong danh sách dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Đề nghị các chủ phương tiện có liên quan chủ động tra cứu, liên hệ cơ quan chức năng để xử lý phạt nguội theo quy định.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 6/7/2026 cho hay, trong thời gian từ ngày 20/6 đến ngày 26/6, qua hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông, phòng đã phát hiện 373 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó, nhiều nhất là lỗi vi phạm vạch kẻ đường với 187 trường hợp, sau đó là lỗi vượt đèn đỏ với 126 trường hợp.Ngoài ra còn có các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, rẽ trái/quay đầu nơi có biển cấm, dừng, đỗ sai.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, không vì tiện lợi cá nhân mà vi phạm, gây nguy hiểm cho chính mình và người khác.

Cũng liên quan phạt nguội trong thời gian này, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, từ ngày 22/6 đến ngày 28/6, qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng thiết bị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện 17 trường hợp sau vượt đèn đỏ bị phạt nguội.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

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Mức phạt lỗi vi phạm vạch kẻ đường năm 2026