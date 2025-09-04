Tâm sự của người mẹ quyết tâm cho con uống sữa công thức đến tận năm lớp 1, ai nghe xong cũng ngỡ ngàng!

Chị Nga là một mẹ trẻ GenZ chính hiệu nhưng khiến nhiều người phải xuýt xoa vì cách nuôi con cực khéo. Con trai chị năm nay đã sắp vào lớp 1, cao lớn, nhanh nhẹn và lễ phép. Các cô ở trường mẫu giáo lúc nào cũng khen bé Minh Khôi thông minh, hiểu chuyện. Một vài bà mẹ khác lân la hỏi thăm bí quyết nuôi con, đến khi nghe chị Nga kể đến giờ vẫn cho con uống sữa công thức thì 10 người phải đến 7 người bày ra vẻ mặt bất ngờ.

“Ngày sinh nhật con tôi 2 tuổi, mẹ chồng bắt đầu khuyên bỏ luôn sữa công thức, nên ép bé ăn nhiều thực phẩm hơn. Tôi không đồng ý và giải thích về chế độ dinh dưỡng cân bằng giữa cả hai cho mẹ hiểu. Một năm sau, Minh Khôi tròn 3 tuổi thì từ mẹ chồng tới bạn bè từng nuôi con nhỏ đều nói chỉ nên cho bé uống sữa tươi, đi mẫu giáo đứa nào cũng vậy. Tôi chỉ mỉm cười lắc đầu, kiên định với sự lựa chọn của mình, bởi lẽ tôi hiểu rõ điều gì là phù hợp với con. Đến tận bây giờ, con tôi vẫn uống sữa công thức kết hợp với một chế độ ăn đa dạng và cân bằng” - chị Nga hồi tưởng.

Trên thực tế, có không ít bà mẹ, nhất là mẹ sinh con đầu lòng như chị Nga bị bủa vây và rối loạn bởi đủ loại thông tin về dinh dưỡng cho con. Từ những người lớn tuổi hơn trong gia đình, họ hàng, người quen biết, các hội nhóm trên mạng xã hội, quảng cáo và cả những chuyên gia tự phong. Nhưng chị Nga quả quyết, chị nuôi con bằng cả tình yêu và kiến thức. Muốn dành cho con điều tốt nhất, phù hợp nhất chứ không phụ thuộc vào số đông hay kinh nghiệm chủ quan của bất cứ ai.

“Bằng chứng sống” cho lựa chọn đúng là khi con cao lớn, phát triển toàn diện

Chị Nga hiểu rằng vai trò của sữa công thức đối với con thay đổi theo từng độ tuổi và điều chỉnh cho phù hợp, chứ không cho con uống một cách bừa bãi. Trước 1 tuổi, nhất là sau khi cai sữa mẹ thì sữa công thức chính là nguồn dinh dưỡng chính của bé, các bữa ăn dặm chỉ mang tính chất làm quen, phụ trợ. Bé càng lớn thì vai trò của sữa công thức càng giảm đi, dù vẫn rất quan trọng như một người phụ tá.

Sau 3 tuổi, chị hình thành cho con kiềng dinh dưỡng vàng 3 chân gồm: bữa ăn chính, sữa công thức và sữa tươi. Sữa công thức được chị cho bé uống vào buổi sáng sau khi ăn nhẹ, 1 cốc khoảng 150-200ml. Các bữa ăn chính dù ở nhà hay ở trường đều đa dạng thực phẩm và khẩu phần vừa đủ. Minh Khôi được uống thêm 1 tới 2 hộp sữa tươi nhỏ 150ml vào bữa xế hoặc sau bữa tối. Nếu con vẫn đói và có một ngày hoạt động quá nhiều hoặc biếng ăn, lượng sữa công thức hoặc sữa tươi sẽ tiếp tục được điều chỉnh.

Chị chia sẻ: “Tôi tìm hiểu và nhận thấy quan điểm sữa tươi là đủ cho trẻ lớn chỉ đúng một phần. Sữa tươi là nguồn cung cấp canxi và protein tuyệt vời, nhưng có thể chưa đủ để đáp ứng toàn diện nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của một đứa trẻ đang ở giai đoạn phát triển vàng của não bộ và chiều cao. Trong khi vẫn có những dòng sữa công thức dành riêng cho trẻ từ 2-6 tuổi và thậm chí cả lứa tuổi học đường. Để được đưa ra thị trường, chúng đã được nghiên cứu, phát triển và thẩm định với các tiêu chí phù hợp”.

Với chị Nga, việc chọn sữa không chỉ là thói quen hay nghe lời giới thiệu, review mà là một quá trình đọc, hiểu và lựa chọn. “Tôi không nhìn vào tên gọi hay quảng cáo, mà đi thẳng vào vấn đề: đọc kỹ bảng thành phần”.

Tùy theo độ tuổi của trẻ, các loại sữa công thức được điều chỉnh công thức đặc biệt để bổ sung những vi chất mà trẻ cần. Ví dụ như ở độ tuổi của Minh Khôi, chị Nga tập trung vào các dòng sữa bổ sung DHA và Choline cho não bộ, canxi và Vitamin D cho chiều cao, nhưng vẫn không quên Prebiotic và chất xơ hòa tan để tăng cường hệ miễn dịch. Sự kết hợp này giúp chị không còn lo lắng về việc con thiếu chất, bởi chị biết rằng mình đang làm điều tốt nhất cho con.

Lúc đầu, mẹ chồng và những người xung quanh nghi ngờ, thậm chí không đồng tình với cách nuôi con của chị. Nhưng “bằng chứng sống” là cậu bé Minh Khôi từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng ăn ngon, ngủ ngon, ít đau ốm, phát triển cân đối khiến họ dần phải “quay xe”. Thậm chí, có rất nhiều mẹ trẻ khác học theo và ngỡ ngàng vì nhận ra những thay đổi tích cực.

Về phần chị Nga, chị nói: “Với tôi, nuôi con không phải cuộc đua hay chạy theo trào lưu mà là tìm hiểu và lựa chọn. Sự lựa chọn của tôi không phải cố tạo ra khác biệt, mà chỉ là chọn điều tốt nhất, phù hợp nhất cho con”.