Từng có thời điểm, việc không được tăng lương bị nhiều người cho là thiếu nỗ lực.

Trước đây, tăng lương và thăng chức gần như là mục tiêu mặc định của dân văn phòng. Thu nhập cao hơn, chức danh to hơn đồng nghĩa với sự nghiệp tiến triển hơn và quan trọng nhất, đó là bằng chứng cho những nỗ lực của chính bản thân. Từng có thời điểm, nếu lương dậm chân tại chỗ và chức danh chẳng có gì đổi khác, nhiều người sẽ nghĩ như vậy là thất bại hoặc chưa đủ cố gắng.

Tuy nhiên thời điểm này, câu chuyện dường như đã khác. Sau nhiều đợt sa thải, không ít người thừa nhận: Tầm này giữ được việc thôi đã là may.

Tăng lương, thăng chức không còn là mục tiêu số 1

Trên các diễn đàn như Reddit, nhiều nhân viên văn phòng ở giai đoạn giữa sự nghiệp chia sẻ lý do họ không còn quá hào hứng với chuyện tăng lương, thăng chức.

Một người tham gia thảo luận cho biết khoảng 4 năm trước, anh đã nghĩ rằng mình bắt buộc phải tăng lương và thăng chức, ít nhất cũng là quản lý nhóm. Tuy nhiên, sau một thời gian đi làm và chứng kiến không ít đợt sa thải, cắt giảm nhân sự, người này nhận ra chỉ riêng việc bản thân vẫn còn đang “được đi làm” đã là một dạng nỗ lực không nhỏ.

Ảnh minh họa Pinterest

Một nhân viên khác tại Singapore cho biết đã thay đổi hoàn toàn quan điểm sau khi nhận ra thời gian và năng lượng của mỗi người đều có giới hạn. Thay vì dành thêm thời gian để cạnh tranh vị trí, người này muốn có nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè, sở thích cá nhân, học một kỹ năng mới, ôm thú cưng, đi du lịch, đọc sách và làm đồ thủ công.

Theo người này, công việc trước hết là phương tiện tạo ra thu nhập để phục vụ cuộc sống. Họ từng chứng kiến những người ở cấp quản lý có thu nhập cao, quyền hạn lớn nhưng gần như không còn thời gian cho bản thân. Đó không phải cuộc sống mà họ muốn hướng đến, kể cả khi có nhiều tiền hơn.

Một trường hợp khác thậm chí chấp nhận giảm thu nhập để đổi lấy sự cân bằng. Người này từng nhận lương 5.500 SGD (khoảng 114 triệu đồng) mỗi tháng nhưng vì kiệt sức, anh đã quyết định nghỉ việc và chuyển sang công việc mới với thu nhập thấp hơn, chỉ còn 3.700 SGD/tháng (khoảng 77 triệu đồng). Anh cho rằng lựa chọn này hoàn toàn xứng đáng vì sức khỏe thể chất, tinh thần và thời gian dành cho cuộc sống được cải thiện.

Những chia sẻ này phần nào cho thấy dân văn phòng hiện không còn quá áp lực với nấc thang thăng tiến hay câu chuyện tăng lương. Thay vào đó, điều họ quan tâm là sự cân bằng trong cuộc sống.

Những con số biết nói

Tại châu Á, cụ thể là Trung Quốc, xu hướng ưu tiên cân bằng giữa công việc - cuộc sống cá nhân, cũng là khía cạnh được dân văn phòng quan tâm, đặc biệt là Gen Z.

Báo cáo khảo sát Gen Z và Millennials năm 2026 của Deloitte, thực hiện tại 44 quốc gia và vùng lãnh thổ với 22.595 người tham gia, trong đó có Trung Quốc, cho thấy: 86% Gen Z tại Trung Quốc mong muốn đảm nhận vị trí quản lý trong tương lai, tuy nhiên, chỉ 5% xem việc trở thành lãnh đạo là mục tiêu nghề nghiệp quan trọng nhất. Trên phạm vi toàn cầu, tỷ lệ người đặt mục tiêu lên vị trí quản lý ở mức cao nhất chỉ là 6%.

Điều này cho thấy mong muốn phát triển vẫn tồn tại, nhưng thứ tự ưu tiên đã khác. Người trẻ quan tâm nhiều hơn đến độc lập tài chính, công việc ổn định, cơ hội học hỏi và sự cân bằng giữa công việc với cuộc sống.

Ảnh minh họa Pinterest

Đáng chú ý, gần 60% người tham gia khảo sát tại Trung Quốc không ưu tiên vị trí quản lý, cho rằng công việc này đi kèm áp lực lớn, trách nhiệm nặng nề và khó cân bằng cuộc sống. 45% nhận định mức tăng lương không đủ hấp dẫn so với trách nhiệm phải đảm nhận. Trong khi đó, 18% lo ngại quản lý cấp trung thường không có đủ quyền quyết định, phải đứng giữa cấp trên và nhân viên.

Ngoài ra, báo cáo Deloitte 2026 còn ghi nhận khoảng 30% Gen Z có công việc bán thời gian hoặc nguồn thu nhập phụ; trong đó, hơn 1/3 cho biết họ làm thêm không chỉ để kiếm tiền mà còn nhằm tích lũy kinh nghiệm và mở rộng quan hệ.

Nhìn chung, những con số này cho thấy người trẻ có thể không đặt nặng chuyện thăng tiến, nhưng họ cũng không hẳn là đang ngừng cố gắng. Suy cho cùng, sự nghiệp không chỉ được đo bằng số tiền nhận về mỗi tháng hay chức danh trên danh thiếp. Có một công việc ổn định, đủ trang trải cuộc sống mà vẫn còn thời gian dành cho bản thân, giờ cũng là 1 dạng thành công.

(Nguồn: The Independent Singapore, Sina Finance)