Đi làm kiếm tiền, lương cao đương nhiên vui nhưng nếu thứ phải đánh đổi là toàn bộ cuộc sống cá nhân thì sao?

“Lương cao nhưng mỗi ngày chỉ có rừng cây làm bạn”, “Thu nhập hàng tháng hơn 10.000 NDT (38,6 triệu đồng) nhưng nơi làm việc là một hòn đảo không người”... Những công việc có mức đãi ngộ hấp dẫn nhưng đi kèm sự cô độc kéo dài đang trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trước câu hỏi liệu có sẵn lòng đánh đổi đời sống cá nhân để nhận một công việc như vậy hay không, dân mạng đã bày tỏ nhiều quan điểm khác nhau.

Câu chuyện bắt nguồn từ thông tin một chủ trang trại ở Nội Mông (Trung Quốc), tuyển người chăn cừu với mức lương 16.000 NDT/tháng (khoảng 58,4 triệu đồng). Người được tuyển sẽ quản lý đàn cừu khoảng 3.000 con, được bao ăn ở nhưng phải chấp nhận làm việc quanh năm không có ngày nghỉ.

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Theo giới thiệu của chủ trang trại, vào mùa hè, công việc chủ yếu là chăn thả cừu, còn mùa đông phải cho chúng ăn hai lần mỗi ngày, mỗi lần kéo dài hơn 2 tiếng. Trang trại nằm ở khu vực hẻo lánh, cách trung tâm thành phố khoảng 300 km. Xung quanh là đồng cỏ rộng lớn, gần như không có người qua lại. Vì vậy, chủ trang trại ưu tiên tuyển hai vợ chồng cùng làm, một người chăn cừu, người còn lại phụ trách nấu nướng. Thời gian làm việc tối thiểu là một năm và người lao động phải thực sự chịu được cảnh sống cô lập.

Thực tế, đây không phải trường hợp duy nhất có mức thu nhập cao nhưng phải hy sinh toàn bộ cuộc sống cá nhân. Họ có thể kiếm được khoản tiền đáng kể nhưng lại ít có cơ hội gặp gỡ gia đình, bạn bè và gần như chẳng có ai xung quanh để giao tiếp, trò chuyện.

Trước câu chuyện này, nhiều cư dân mạng đã chia sẻ quan điểm cá nhân.

Dân mạng “9 người 10 ý”

Một người tại Liêu Ninh (Trung Quốc) cho rằng đây gần như là công việc trong mơ đối với những người không thích giao tiếp. Người này bình luận rằng không phải tiếp xúc với người khác là điều quá tuyệt vời. Với một số người, việc được làm việc trong không gian riêng, không phải duy trì quá nhiều mối quan hệ xã hội thực sự là một lợi thế.

Một người tại Quảng Đông (Trung Quốc) cũng bày tỏ sự đồng tình. Người này cho biết bản thân vốn không thích giao tiếp xã hội nên cảm thấy những công việc như vậy khá phù hợp. Thậm chí, họ có thể chấp nhận một năm không gặp ai, miễn là có điện thoại và máy tính để duy trì những kết nối cần thiết.

Một ý kiến khác còn hài hước cho rằng công việc này giống như được thiết kế riêng cho mình. Người bình luận chia sẻ bản thân thích làm việc, có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng không muốn bị người khác làm phiền. Ở môi trường công sở hiện tại, họ chỉ muốn trở thành một người vô hình, không bị kéo vào những chuyện không liên quan. Nếu thực sự có công việc đáp ứng được những điều kiện đó, đây sẽ là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

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Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tận hưởng cuộc sống ít giao tiếp như vậy.

Một người cho biết dù không ngại ở một mình, họ vẫn cảm thấy việc không được trò chuyện với bất kỳ ai trong thời gian dài là điều khó chịu. Với những người có nhu cầu giao tiếp nhất định, thiếu vắng tương tác xã hội có thể khiến cuộc sống trở nên nặng nề.

Một người khác cũng thẳng thắn nhận xét rằng công việc cô độc, không có hoạt động xã hội lại đi kèm áp lực lớn là điều bản thân khó lòng đảm nhận. Họ lo ngại tình trạng này dễ khiến con người rơi vào cảm giác chán nản, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tinh thần.

Đáng chú ý, có cư dân mạng đưa ra một quan điểm khá thực tế: “Có thể chấp nhận cô đơn, nhưng đừng để nó trở nên đáng sợ. Nếu công việc khiến người ta phải sống trong sợ hãi thì dù trả bao nhiêu tiền cũng khó chấp nhận”.

Một người khác cũng nhấn mạnh rằng những công việc tưởng chừng đơn giản từ bên ngoài đôi khi chỉ có người trực tiếp trải nghiệm mới hiểu hết khó khăn. Không thể chỉ nhìn vào mức lương hay khung cảnh đẹp xung quanh để đánh giá liệu công việc đó có thực sự đáng làm hay không.

Trong khi đó, không ít người lại nhìn nhận vấn đề từ góc độ tài chính. Người này cho rằng mức lương cao có thể mang lại sự độc lập và cảm giác an toàn về kinh tế, nhưng việc sống trong hoàn cảnh không có ai trò chuyện, không có đời sống riêng trong thời gian dài là điều rất khó duy trì. Bản thân họ cũng không chắc có thể làm tốt công việc như vậy.

Không chỉ dừng lại ở những cuộc tranh luận về sở thích cá nhân, câu chuyện còn đặt ra vấn đề về những tác động lâu dài của việc sống và làm việc trong môi trường biệt lập. Không ít người cho rằng mức lương cao không đồng nghĩa với việc người lao động có thể dễ dàng tận hưởng cuộc sống. Những công việc tưởng chừng hấp dẫn thường đi kèm khối lượng lao động, áp lực và sự đánh đổi mà người ngoài khó hình dung. Ngay cả nghề trải nghiệm khách sạn, vốn thường được nghĩ là chỉ cần nghỉ dưỡng để kiếm tiền, thực tế cũng đòi hỏi người làm phải liên tục di chuyển, tìm kiếm thông tin và viết những bài đánh giá chuyên sâu.

Suy cho cùng, câu hỏi có chấp nhận công việc lương cao nhưng cô độc hay không không có đáp án chung cho tất cả mọi người. Với người thích sự riêng tư, ít giao tiếp, đây có thể là cơ hội đáng cân nhắc. Nhưng với những người coi trọng gia đình, bạn bè và các mối quan hệ xã hội, khoản thu nhập hấp dẫn chưa chắc đủ để bù đắp những gì họ phải từ bỏ.

(Nguồn: Sohu)