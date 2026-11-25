Mua nhà và không kèm theo khoản nợ nào là việc không đơn giản, nhưng không phải không thể.

Nhắc đến việc mua nhà, không ít người sẽ nghĩ "phải vay là điều hiển nhiên", bởi lẽ giá nhà là 1 con số không nhỏ, đợi tích lũy đủ mới mua thì chẳng biết đến bao giờ. Tuy nhiên khoảng thời gian gần đây tại Trung Quốc, tư duy này đang dần thay đổi: Không ít người đã mua nhà trả thẳng.

Phần lớn những người này sống tại các thành phố nhỏ. Khi giá BĐS giảm, một số căn hộ từng nằm ngoài khả năng tài chính nay đã trở thành mục tiêu có thể đạt được bằng tiền tích lũy. Thay vì vay ngân hàng và chịu áp lực trả nợ trong hàng chục năm, họ chấp nhận mua nhà cũ, diện tích vừa phải để đổi lấy cuộc sống không nợ nần.

Yue Ting (28 tuổi) - Giáo viên, thu nhập 8.000 NDT/tháng (khoảng 28 triệu đồng): Duy trì mức chi tiêu như thời sinh viên để mua nhà

Đầu năm nay, tôi mua một căn hộ cũ rộng 83m2 tại Hán Trung, Thiểm Tây (Trung Quốc) với giá 222.000 NDT (khoảng 777 triệu đồng). Căn nhà nằm trên tầng 27, có một phòng ngủ, một phòng khách. Tôi quyết định thanh toán toàn bộ trong một lần bằng tiền tiết kiệm.

Mua nhà vốn là mục tiêu tôi đặt ra từ thời sinh viên. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ sẽ tiết kiệm khoảng 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng) để có tiền đặt cọc. Nhưng đến năm 2025, khi tài khoản tiết kiệm đạt 150.000 NDT (khoảng 525 triệu đồng), tôi bắt đầu tìm nhà và nhận thấy giá bất động sản đã giảm đáng kể. Vì vậy, tôi quyết định không chờ thêm.

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Bí quyết tiết kiệm của tôi khá đơn giản: Duy trì mức chi tiêu như thời sinh viên ngay cả khi đã đi làm. Tôi không mua đồ tích trữ, chỉ mua mỹ phẩm và vật dụng sinh hoạt mới khi đồ cũ đã dùng hết. Dù đã đi làm 5 năm, tôi vẫn thường mua quần áo giá rẻ, thậm chí 80% tủ đồ của tôi là hàng second-hand.

Tôi muốn có nhà nhưng lại không muốn gánh khoản vay quá dài, thế nên cách tốt nhất chỉ có thể là hạn chế chi tiêu và tiết kiệm. Sau khi mua nhà, thay đổi lớn nhất mà tôi nhận thấy là mình đã có thêm tự tin để thử sức với những lĩnh vực công việc mà trước đây rất muốn, nhưng không dám vì khi ấy tiền thuê nhà là 1 gánh nặng.

Wang Ke - Nhân viên văn phòng: Thu nhập 6.000-7.000 NDT/tháng (khoảng 21-24,5 triệu đồng)

Tôi vốn có thói quen tiết kiệm từ nhỏ. Tôi làm việc tại một doanh nghiệp ở Trùng Khánh (Trung Quốc), thu nhập trung bình khoảng 6.000-7.000 NDT (21-24,5 triệu đồng) mỗi tháng. Tôi thích du lịch và sẵn sàng chi tiền cho sở thích này, nhưng vì công việc khá bận nên cũng chẳng mấy khi có thời gian đi chơi.

Sau khi tốt nghiệp Đại học và dọn ra khỏi ký túc xá, tôi từng thuê một căn nhà giá 1.500 NDT (khoảng 5,25 triệu đồng)/tháng nhưng cảm thấy quá đắt. Một năm sau, tôi chuyển sang căn khác chỉ có giá 800 NDT (khoảng 2,8 triệu đồng)/tháng, dù phải leo cầu thang lên tầng 10 vì tòa nhà không có thang máy.

Tôi không thấy việc leo cầu thang quá bất tiện. Thậm chí, vì shipper thường ngại mang đồ ăn lên tầng cao, tôi bắt đầu tự nấu ăn và tiết kiệm thêm được một khoản.

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Sau gần 5 năm đi làm, tôi tích lũy được hơn 300.000 NDT (khoảng 1,05 tỷ đồng), phần lớn đến từ tiền lương. Khi quyết định mua nhà, bố mẹ cũng hỗ trợ thêm 500.000 NDT (khoảng 1,75 tỷ đồng), giúp ngân sách của tôi tăng lên khoảng 800.000 NDT (2,8 tỷ đồng). Nhờ vậy mà tôi có thể mua nhà trả thẳng.

Tian Rui - Nhân viên văn phòng, thu nhập 200.000 NDT/năm (khoảng 700 triệu đồng)

Tôi đến Bắc Kinh làm việc từ năm 2020 và đã chuyển nhà 6 lần trong 4 năm. Cuộc sống thuê nhà liên tục khiến tôi gặp nhiều bất tiện, từ bất đồng với bạn cùng phòng đến việc chủ nhà không thích người nuôi mèo. Tôi cũng không thể thoải mái mua sắm nội thất vì mỗi lần chuyển nhà lại phải tính toán kích thước và khả năng vận chuyển.

Tôi biết với mức thu nhập hơn 200.000 NDT/năm (khoảng 700 triệu đồng), tự mua nhà tại Bắc Kinh là điều rất khó nhưng may mắn, tôi được bố mẹ hỗ trợ 800.000 NDT (khoảng 2,8 tỷ đồng), cộng thêm tiền tích lũy cá nhân, tôi đã mua được căn hộ 1,4 triệu NDT (5,4 tỷ đồng).

Ban đầu, tôi định dùng số tiền này bố mẹ cho làm khoản trả trước rồi tự vay ngân hàng phần còn lại để mua căn hộ rộng hơn. Tuy nhiên, mẹ tôi không đồng ý. Bà cho rằng vay mua nhà đồng nghĩa với việc phải trả thêm rất nhiều tiền lãi, chẳng khác nào mua thêm một nửa căn nhà cho ngân hàng. Cuối cùng, tôi nghe bố mẹ và quyết định chọn mua căn hộ nhỏ hơn và phù hợp hơn với khả năng tài chính. Tôi không hối hận về lựa chọn này bởi nếu mua nhà mà gánh nợ vài chục năm, tôi thà cứ ở thuê.

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Những câu chuyện trên cho thấy mua nhà trả thẳng không phải lựa chọn dễ dàng, bởi có người phải tiết kiệm nhiều năm, có người nhận hỗ trợ từ gia đình, thậm chí có người phải đánh đổi gần như toàn bộ khoản tích lũy. Dù vậy, điểm chung của họ là không muốn bắt đầu cuộc sống với áp lực nợ vay kéo dài hàng chục năm.

Tất nhiên, sở hữu nhà không đồng nghĩa mọi vấn đề tài chính đều được giải quyết. Một số người vẫn phải đối mặt với thu nhập bấp bênh, chi phí sửa chữa hoặc những thay đổi bất ngờ trong cuộc sống. Nhưng với họ, được sống trong căn nhà thuộc về mình, không phải lo khoản trả góp hàng tháng và không chịu thêm tiền lãi ngân hàng, đã là một giá trị đáng cân nhắc.

(Nguồn: boyamedia.com)