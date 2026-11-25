Có tháng lương vừa về đã hết, có tháng cố gắng để dành nhưng chẳng được bao nhiêu. Nếu tình trạng này lặp đi lặp lại, có thể bạn đang duy trì một vài thói quen khiến tiền khó ở lại trong tài khoản.

Kiếm được bao nhiêu tiền là chuyện quan trọng, nhưng cách sử dụng số tiền đó cũng quyết định bạn có tích lũy được hay không. Nhiều người vẫn đi làm đều đặn, thu nhập không hẳn thấp nhưng cuối tháng nhìn lại chẳng còn bao nhiêu. Lý do đôi khi nằm ở những thói quen chi tiêu tưởng như rất bình thường dưới đây.

1. Đợi tiêu xong mới tiết kiệm

Đây là một trong những lý do phổ biến khiến nhiều người mãi không có khoản tiết kiệm. Khi nhận lương, họ thường thanh toán các hóa đơn, mua sắm, ăn uống và chi tiêu theo nhu cầu trước. Đến cuối tháng, nếu còn tiền mới chuyển vào tài khoản tiết kiệm.

Vấn đề là những khoản chi thường có xu hướng tăng theo số tiền đang có. Tháng nào thu nhập tốt hơn, bạn cũng dễ tự cho phép mình mua thêm vài món hoặc đi ăn uống nhiều hơn. Vì thế, số tiền còn lại để tiết kiệm thường không đáng kể.

Thay vì chờ đến cuối tháng, hãy trích một khoản cố định ngay khi nhận lương. Dù chỉ là 5% hay 10% thu nhập, việc duy trì đều đặn vẫn tốt hơn là tiết kiệm theo cảm hứng.

2. Không ghi lại các khoản chi tiêu

Bạn có thể nhớ mình vừa mua một chiếc áo, đi ăn với bạn bè hay đặt vài món đồ trên mạng, nhưng rất khó nhớ chính xác tổng số tiền đã tiêu trong cả tháng.

Nếu không theo dõi chi tiêu, bạn sẽ khó biết tiền đang được dùng vào đâu. Những khoản nhỏ như cà phê, đồ ăn giao tận nơi, phí vận chuyển hay các lần mua sắm ngẫu hứng có thể cộng lại thành một con số khá lớn.

Không cần dùng bảng tính phức tạp. Bạn có thể ghi lại các khoản chi trên điện thoại hoặc kiểm tra lịch sử giao dịch ngân hàng mỗi tuần. Chỉ cần nhìn được tiền đã đi đâu, bạn sẽ dễ nhận ra những khoản có thể giảm bớt.

Ảnh minh hoạ Pinterest

3. Thấy giảm giá là muốn mua

Một món đồ có giá 500.000 đồng giảm còn 300.000 đồng dễ khiến bạn cảm thấy mình vừa tiết kiệm được 200.000 đồng. Nhưng nếu ban đầu bạn không có nhu cầu mua món đồ đó, thực tế bạn vẫn vừa chi thêm 300.000 đồng.

Các chương trình khuyến mãi, mã giảm giá và miễn phí vận chuyển thường tạo cảm giác phải mua ngay kẻo bỏ lỡ cơ hội. Điều này dễ khiến bạn mua nhiều hơn dự định, đặc biệt khi thường xuyên lướt các sàn thương mại điện tử.

Trước khi thanh toán, hãy tự hỏi món đồ đó có thực sự cần thiết không và mình có sẵn sàng mua nếu nó không được giảm giá không. Nếu câu trả lời là không, tốt nhất nên bỏ qua.

4. Chi tiêu theo cảm xúc

Một ngày làm việc mệt mỏi, bạn tự thưởng bằng một bữa ăn ngon. Vừa nhận tin vui, bạn muốn mua món đồ đã thích từ lâu. Khi buồn chán, bạn lại mở ứng dụng mua sắm để tìm thứ gì đó khiến mình vui hơn.

Tự thưởng cho bản thân không có gì sai. Nhưng nếu lần nào tâm trạng thay đổi cũng đi kèm một khoản chi, tiền bạc sẽ rất dễ mất kiểm soát. Đặc biệt, những món đồ mua trong lúc cảm xúc nhất thời có thể nhanh chóng bị bỏ quên sau đó.

Bạn có thể đặt một khoản riêng mỗi tháng cho việc mua sắm hoặc tự thưởng. Khi đã dùng hết khoản này, hãy chờ sang tháng tiếp theo thay vì lấy tiền từ quỹ tiết kiệm.

Ảnh minh hoạ Pinterest

5. Không phân biệt giữa nhu cầu và mong muốn

Điện thoại vẫn dùng tốt nhưng bạn muốn đổi mẫu mới. Tủ quần áo vẫn còn nhiều đồ nhưng bạn vẫn muốn mua thêm vì thấy một bộ trang phục đẹp trên mạng. Những khoản chi này không hẳn sai, nhưng nếu liên tục ưu tiên mong muốn trước các nhu cầu quan trọng, bạn sẽ khó dành tiền cho mục tiêu dài hạn.

Trước khi mua một món đồ có giá trị đáng kể, hãy thử trì hoãn quyết định vài ngày. Nếu sau khoảng thời gian đó bạn vẫn thấy cần thiết và có đủ ngân sách, hãy cân nhắc mua. Còn nếu chỉ vì thích nhất thời, bạn có thể giữ lại số tiền đó.

6. Không có quỹ dự phòng cho những việc bất ngờ

Xe hỏng, điện thoại cần sửa, đồ dùng trong nhà phải thay mới hoặc phát sinh chi phí khám chữa bệnh là những chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu không có khoản dự phòng, bạn rất dễ phải lấy tiền tiết kiệm dài hạn ra sử dụng hoặc vay mượn để giải quyết.

Một quỹ dự phòng giúp bạn xử lý những tình huống này mà không làm đảo lộn kế hoạch tài chính. Hãy bắt đầu bằng một khoản nhỏ, sau đó cố gắng tích lũy dần đến mức tương đương 3-6 tháng chi phí sinh hoạt thiết yếu.

Khoản tiền này nên được để riêng, dễ rút khi cần nhưng không dùng cho mua sắm hay những cuộc vui thông thường.

Ảnh minh hoạ Pinterest

7. Tăng thu nhập nhưng cũng tăng mức chi tiêu

Được tăng lương, nhận thưởng hoặc có thêm nguồn thu là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, nhiều người cũng nhanh chóng nâng mức sống theo thu nhập mới: chuyển sang căn hộ đắt hơn, mua sắm nhiều hơn, ăn uống ở những nơi tốn kém hơn.

Nếu thu nhập tăng bao nhiêu thì chi tiêu cũng tăng gần bằng bấy nhiêu, số tiền tích lũy sẽ chẳng thay đổi nhiều. Đây là lý do có người kiếm được nhiều hơn trước nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu tiền.

Khi thu nhập tăng, hãy dành một phần khoản tăng thêm cho tiết kiệm trước khi điều chỉnh mức chi tiêu. Bạn vẫn có thể cải thiện chất lượng sống, nhưng nên để việc tích lũy tăng lên cùng với thu nhập.

Tiết kiệm tiền không phải là bắt đầu bằng một khoản thật lớn hay những thay đổi quá khó khăn. Đôi khi, chỉ cần bỏ thói quen mua sắm theo cảm xúc, theo dõi chi tiêu đều đặn và chuyển tiền tiết kiệm ngay khi nhận lương, bạn đã có thể giữ lại được nhiều tiền hơn mỗi tháng.