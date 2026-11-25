Giá vàng đang biến động, người mua vàng cần lưu ý gì?

Giá vàng liên tục biến động trong khoảng thời gian gần đây khiến nhiều người không khỏi "thấp thỏm", băn khoăn chẳng biết nên mua luôn hay chờ thêm xem sao.

Để tìm lời giải đáp cho thắc mắc "không bao giờ cũ" này, cùng điểm lại những chia sẻ, phân tích của anh Trương Quang Đạt - Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, và chị Nguyễn Kim Liên - Chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân.

1. Xác định rõ mục đích mua vàng: Tích sản dài hạn hay đầu tư kiếm lời?

Chuyên gia Nguyễn Kim Liên cho rằng trước khi mua vàng, mỗi người cần xác định rõ mục đích của mình. Đây là yếu tố quan trọng bởi cùng là một tài sản nhưng cách mua, nắm giữ và bán ra sẽ khác nhau tùy theo mục tiêu tài chính.

Chuyên gia Nguyễn Kim Liên

Nếu mua vàng để tích sản dài hạn, người mua có thể lựa chọn phương án tích lũy đều đặn theo dòng tiền, không cần quá bận tâm đến những biến động giá trong ngắn hạn. Cách làm này có ưu điểm là giúp duy trì kỷ luật tài chính, hạn chế áp lực tâm lý khi thị trường lên xuống và tránh được việc liên tục mua bán theo cảm xúc.

Tuy nhiên, nếu xem vàng là một kênh đầu tư ngắn hoặc trung hạn để kiếm lời, bạn phải xác định trước các rủi ro đi kèm.

"Rủi ro thứ nhất là chênh lệch giữa giá mua và giá bán lớn. Rủi ro thứ 2 là bán xong không mua lại được do giá vàng tăng. Vậy nên trước khi mua vàng, mỗi người cần tự trả lời câu hỏi: Mua vàng để giữ tài sản trong nhiều năm hay kỳ vọng bán ra khi giá tăng? Khi mục tiêu đã rõ ràng, việc lựa chọn chiến lược phù hợp cũng sẽ dễ dàng hơn" - Chuyên gia Kim LIên chia sẻ.

2. Mua vàng đều đặn theo khả năng tài chính

Một trong những nguyên nhân khiến người mua vàng dễ rơi vào trạng thái FOMO là quá tập trung theo dõi biến động giá từng ngày. Khi thấy giá tăng liên tục, họ lo lắng mình bỏ lỡ cơ hội nên vội vàng xuống tiền. Ngược lại, khi giá giảm, họ lại chần chừ vì kỳ vọng thị trường sẽ còn điều chỉnh sâu hơn.

Để hạn chế tình trạng này, Chuyên gia Trương Quang Đạt cho rằng việc hình thành thói quen mua vàng đều đặn hàng tháng là một cách hiệu quả. Thay vì cố gắng dự đoán đâu là đáy hay đỉnh của thị trường, mỗi người có thể dành ra một khoản ngân sách cố định để mua vàng theo định kỳ.

Chuyên gia Trương Quang Đạt

"Khi duy trì được thói quen mua vàng hàng tháng, mỗi người sẽ dần quen với việc giá vàng lên xuống. Quyết định mua lúc này không còn phụ thuộc hoàn toàn vào biến động giá trong ngày mà dựa trên kế hoạch tài chính đã đặt ra từ trước. Đây cũng là cách giúp người mua rèn luyện khả năng tiết kiệm và hạn chế tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội" - Chuyên gia Trương Quang Đạt nhấn mạnh.

3. Không vay tiền để mua vàng, ưu tiên sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi dài hạn

Một lưu ý quan trọng khác được chuyên gia Nguyễn Kim Liên nhấn mạnh là đặc điểm của nguồn vốn dùng để mua vàng. Theo đó, vàng thường phù hợp với nguồn tiền có tính chất dài hạn, không nên sử dụng vốn vay để đầu tư vào tài sản này.

Lý do là giá vàng có thể biến động khó lường trong ngắn hạn, trong khi người đi vay vẫn phải chịu nghĩa vụ trả nợ và lãi suất theo thời hạn đã cam kết. Nếu giá vàng giảm đúng thời điểm cần bán để trả nợ, người mua có thể rơi vào thế bị động, thậm chí phải chấp nhận thua lỗ.

Bên cạnh đó, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra cũng là yếu tố cần tính đến. Do đó, thay vì sử dụng tiền vay hoặc toàn bộ khoản tiền đang cần cho những kế hoạch khác, người mua nên ưu tiên nguồn vốn nhàn rỗi, không ảnh hưởng đến sinh hoạt và các nghĩa vụ tài chính hiện tại. Đặc biệt, không nên vì kỳ vọng giá vàng tăng mà sử dụng khoản tiền dành cho những mục tiêu thiết yếu để mua vàng.

4. Đừng dồn toàn bộ tài sản vào vàng, cần có tỷ lệ phân bổ hợp lý

Theo chuyên gia Nguyễn Kim Liên, vàng là một trong những lớp tài sản bảo vệ của mỗi người, bên cạnh tiền mặt và bảo hiểm. Tuy nhiên, không phải vì vàng được xem là tài sản trú ẩn mà mỗi người nên dành phần lớn tài sản của mình cho kênh này.

Ảnh min họa

Việc xác định tỷ trọng vàng cần dựa trên ba yếu tố: Khẩu vị rủi ro, đặc điểm nguồn vốn và mục tiêu tích lũy. Chẳng hạn, người có xu hướng ưu tiên sự an toàn, muốn duy trì một phần tài sản để phòng ngừa những tình huống bất ngờ có thể dành một tỷ trọng nhất định cho vàng.

Ngược lại, với người đang kinh doanh hoặc cần nguồn vốn để mở rộng hoạt động, việc nắm giữ quá nhiều vàng có thể tạo ra chi phí cơ hội. Bởi vàng không tạo ra dòng tiền định kỳ, cũng không trực tiếp giúp nguồn vốn sinh lời từ hoạt động kinh doanh. Tiền nằm trong vàng đồng nghĩa với việc không thể đồng thời sử dụng cho những cơ hội khác.

Chuyên gia Trương Quang Đạt cũng đồng tình với quan điểm này. Anh dẫn lại khuyến nghị của Ray Dalio - Nhà sáng lập Bridgewater Associates, rằng vàng có thể chiếm khoảng 15% danh mục đầu tư nhằm đa dạng hóa tài sản và đề phòng rủi ro.