Đằng sau mức thu nhập mà nhiều người cho là đáng mơ ước, thực ra lại là những sự đánh đổi mà không phải ai cũng làm được.

Đi làm cần nhất là gì?

Với câu hỏi này, không ít người sẽ lập tức nghĩ ngay đến 2 thứ: 1 là lương cao, 2 là đãi ngộ tốt. Đương nhiên, điều này chẳng có gì sai hay khó hiểu. Tuy nhiên, thực tế là chẳng có mức lương nào tốt mà lại không đi kèm sự đánh đổi.

Gần đây, nhiều người làm những công việc lạ, rất đặc thù đã kể về lựa chọn của bản thân khiến dân mạng không khỏi bất ngờ và đi đến kết luận: Hóa ra lương cao cũng khổ.

Wang Zelong - Thợ lặn tìm đồ thất lạc: Thu nhập khoảng có thể lên đến 387 triệu đồng/tháng

Wang Zelong, 42 tuổi, đã có 5 năm làm công việc lặn tìm đồ thất lạc tại Thanh Đảo, Trung Quốc. Khách hàng của anh chủ yếu là khách du lịch vô tình đánh rơi điện thoại, nhẫn, dây chuyền, chìa khóa xe hay máy ảnh xuống biển.

Vào mùa cao điểm, Wang Zelong có thể nhận hàng chục đơn hàng mỗi ngày. Mỗi lần tìm điện thoại, mức phí dao động từ 800-2.000 NDT (khoảng 3,1-7,7 triệu đồng). Với những món trang sức bằng vàng, chi phí có thể lên tới 5.000-6.000 NDT (khoảng 19,4-23,2 triệu đồng). Thu nhập của anh vì thế có thể lên tới 100.000 NDT/tháng (khoảng 387 triệu đồng).

Wang Zelong

Tuy nhiên, công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có lần, Wang Zelong chỉ mất vài chục giây để tìm thấy món đồ khách đánh rơi, nhưng cũng có những lần phải mò mẫm dưới nước suốt 1-2 tiếng mà không thu được kết quả. Anh cũng phải tự chuẩn bị thiết bị, bình khí, di chuyển đến nhiều địa điểm cách nhà tới vài trăm km và đối mặt với nguy cơ khách hàng đổi ý sau khi mình đã đến nơi.

Một trong những tình huống khiến Wang Zelong “cười ra nước mắt” xảy ra vào năm ngoái. Sau khi mang bộ thiết bị nặng khoảng 50 kg đi bộ xuyên qua bãi bùn để đến địa điểm lặn, anh đã bị thoát vị đĩa đệm và phải nằm nghỉ tại nhà suốt một tháng. Wang Zelong cho biết ở tuổi ngoài 40, công việc này quả thực không dễ dàng dù mức thu nhập cao. “Thời gian tôi ở dưới biển thực sự nhiều hơn ở nhà” - Anh nói.

Liu Fangyuan - Thợ lặn trục vớt công trình: Thu nhập khoảng 5,42 triệu/ngày

Năm 2024, ở tuổi 30, Liu Fangyuan quyết định chuyển sang lĩnh vực trục vớt công trình. Trước đó, anh từng làm việc tại một doanh nghiệp xây dựng lớn.

Mặc dù cùng làm thợ lặn, nhưng tính chất công việc của Liu Fangyuan lại khác với Wang Zelong. Nhiệm vụ của Liu Fangyuan không đơn giản là tìm một chiếc điện thoại dưới biển, mà phải lặn xuống các hố móng chứa đầy nước bùn để tìm mũi khoan bị rơi, thực hiện cắt kim loại dưới nước, hàn điện hoặc chui vào đường ống nước thải đô thị rộng chưa đến 1 m để lắp thiết bị phục vụ sửa chữa.

Liu Fanyuan cho biết có những khi nước bùn đục và đặc khiến tầm nhìn bằng không, mọi thao tác đều phải dựa vào xúc giác. Trong đường ống nước thải, bóng tối và mùi hôi cũng là những thử thách khó tránh khỏi.

Liu Fangyuan

Đổi lại, công việc có mức thù lao khá cao, khoảng 1.400 NDT/ngày (khoảng 5,42 triệu đồng). Dẫu vậy, Liu Fanyuan cho biết anh không xem đây là công việc cả đời. Bởi lẽ những rủi ro tai nạn lao động khá cao, ngay cả khi có bảo hiểm lặn, nếu bất trắc xảy ra, số tiền bồi thường cũng khó mà bù đắp nổi mất mát.

Cộng đồng mạng tranh luận: Lương cao có đáng để đánh đổi?

Những công việc như của Liu Fanyuan hay Wang Zelong đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng đi làm chủ yếu để kiếm tiền, nếu thu nhập tốt, ít phải đối mặt với những xung đột công sở, họ sẵn sàng thử sức với các lĩnh vực đặc thù.

Ngược lại, nhiều người cho rằng lương cao mà rủi ro nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của bản thân thì thà… làm việc lương thấp còn hơn.

“Chúng ta đi làm để kiếm tiền chăm lo cho bản thân, người thân và gia đình. Đó mới là động lực cốt lõi nhất, chứ đâu phải một mức lương cao hơn mặt bằng chung nhưng lại bắt mình phải đối mặt với quá nhiều rủi ro? Biết là không có chuyện thu nhập tốt mà nhàn, nhưng cũng chẳng nên liều quá. Lương trung bình hoặc thấp 1 chút tính ra lại hay, đi làm rồi về nhà, không cần lo tới những tình huống mà chẳng ai muốn nghĩ tới” - Một người phân trần.

“Sau khi đọc những chia sẻ này, tôi đã thay đổi suy nghĩ rồi. Thấy lương thấp như mình cũng có cái hay, không phải nặng lòng lo lắng gì cả, người thân bố mẹ ở nhà cũng thấy yên tâm” - Một người bình luận.

“Tôi nghĩ rằng không có lựa chọn nào hoàn toàn đúng hay sai, bởi mỗi người có một hoàn cảnh và giới hạn chịu đựng khác nhau. Nhưng có lẽ ai cũng nên biết rằng kiếm được nhiều tiền là một chuyện, còn có đủ sức khỏe và thời gian để tận hưởng thành quả ấy lại là chuyện khác” - Một người khác chia sẻ.

(Nguồn: Labor Info, South Weekly)