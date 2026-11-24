Black Friday 2026 là dịp để người tiêu dùng tìm mua các sản phẩm với mức giá ưu đãi, tuy nhiên không phải chương trình giảm giá nào cũng mang lại lợi ích thực sự.

Black Friday (Thứ Sáu Đen) là sự kiện mua sắm có nguồn gốc từ Mỹ, diễn ra vào ngày thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ ơn (Thanksgiving). Theo thông lệ, Lễ Tạ ơn được tổ chức vào thứ Năm thứ tư của tháng 11 hàng năm. Vì vậy, Black Friday thường rơi vào khoảng ngày 23-29/11.

Năm 2026, Lễ Tạ ơn diễn ra vào thứ Năm, ngày 26/11. Theo đó, Black Friday 2026 sẽ rơi vào thứ Sáu, ngày 27/11/2026. Đây là một trong những thời điểm mua sắm sôi động nhất trong năm, mở đầu cho mùa khuyến mãi cuối năm và chuẩn bị cho dịp Giáng sinh, năm mới.

Tại Việt Nam, vào dịp Black Friday, nhiều hệ thống bán lẻ, thương hiệu thời trang, cửa hàng điện máy và sàn thương mại điện tử cũng đồng loạt tung chương trình giảm giá.

Black Friday năm nay rơi vào thứ Sáu ngày 27/11. (Ảnh minh họa)

Các mặt hàng thường được khuyến mại gồm: điện thoại, laptop, thiết bị điện tử, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, đồ gia dụng và sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Dưới đây là một số kinh nghiệm giúp việc mua sắm hiệu quả hơn.

Lập danh sách sản phẩm cần mua

(Ảnh minh họa: Quartz)

Trước khi tham gia các chương trình Black Friday, người tiêu dùng nên xác định rõ những món đồ thực sự cần thiết. Có thể chia danh sách thành các nhóm như thiết bị điện tử, đồ gia dụng, quần áo, mỹ phẩm hoặc vật dụng cá nhân.

Việc lập danh sách giúp người mua tránh bị cuốn theo những quảng cáo giảm giá hấp dẫn nhưng không phù hợp với nhu cầu.

Ngoài ra, nên phân loại sản phẩm theo mức độ ưu tiên. Những mặt hàng cần thiết hoặc đã có kế hoạch mua từ trước nên được đặt lên hàng đầu, trong khi các sản phẩm chưa thực sự cấp thiết có thể cân nhắc sau.

Theo dõi giá bán trước ngày Black Friday

Đây là một trong những kinh nghiệm quan trọng nhất để xác định mức giảm giá có thực sự hấp dẫn hay không.

Trước ngày Black Friday 2026, người tiêu dùng nên ghi lại giá bán của sản phẩm tại một số cửa hàng và sàn thương mại điện tử. Khi chương trình khuyến mại bắt đầu, hãy đối chiếu mức giá mới với giá đã theo dõi để xác định khoản tiền thực sự tiết kiệm được.

So sánh giá tại nhiều cửa hàng

Không nên vội vàng đặt mua ngay khi nhìn thấy một sản phẩm được giảm giá sâu vào dịp Black Friday . Thay vào đó, hãy kiểm tra giá bán tại website chính thức của thương hiệu, các hệ thống bán lẻ lớn và sàn thương mại điện tử.

(Ảnh minh họa: Quartz)

Khi so sánh, cần chú ý đến cùng một phiên bản sản phẩm, mã hàng, dung lượng, màu sắc và phụ kiện đi kèm. Ngoài giá niêm yết, người mua cũng cần tính đến phí vận chuyển, phụ phí và điều kiện áp dụng ưu đãi.Người mua cũng nên tham khảo giá tại nhiều nhà bán lẻ khác nhau trước khi đưa ra quyết định.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng

Thanh toán bằng thẻ tín dụng cho các giao dịch trong ngày Black Friday giúp người mua tận dụng thêm chương trình hoàn tiền, giảm giá trực tiếp hoặc trả góp 0% bên cạnh ưu đãi từ cửa hàng.

Săn mã khuyến mại độc quyền trên mạng xã hội

Để săn được nhiều mã khuyến mại độc quyền dịp Black Friday 2026 nên kết hợp chiến thuật canh livestream trên TikTok và theo dõi các cộng đồng chia sẻ mã trên Facebook.

Facebook không có giỏ hàng trực tiếp như TikTok nhưng là nơi tổng hợp rất nhiều mã ẩn và deal nội bộ từ các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, TikTok Shop) cũng như thương hiệu.

Kiểm tra kỹ nguồn gốc và chính sách đổi trả

Giá bán hấp dẫn không nên là yếu tố duy nhất quyết định việc mua hàng. Đặc biệt với các sản phẩm có giá trị cao như điện thoại, laptop, tivi và đồ gia dụng, người tiêu dùng cần ưu tiên cửa hàng có thông tin kinh doanh rõ ràng.

Nên mua hàng tại website chính thức của thương hiệu, gian hàng chính hãng hoặc nhà bán lẻ có uy tín. Trước khi thanh toán, cần kiểm tra nguồn gốc sản phẩm, hóa đơn, thời hạn bảo hành và điều kiện đổi trả.

Tham gia chương trình khách hàng thân thiết

Đăng ký tham gia chương trình khách hàng thân thiết của nhà bán lẻ trước dịp Black Friday giúp người mua mở khóa nhiều ưu đãi độc quyền và tránh cảnh “cháy hàng”.

Nhiều chuỗi cửa hàng lớn dành riêng các khung giờ mua sắm sớm, giá ưu đãi dành cho thành viên hoặc phần thưởng bổ sung cho những người mua sắm đã đăng ký.

Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo dịp Black Friday

Cần thận trọng với các chiêu trò lừa đảo dịp Black Friday. (Ảnh minh họa: Quartz)

Lợi dụng nhu cầu mua sắm tăng cao, các đối tượng xấu có thể tạo website giả mạo thương hiệu, đăng quảng cáo giảm giá bất thường hoặc gửi đường link không rõ nguồn gốc.

Một số dấu hiệu cần cảnh giác như sản phẩm có giá thấp bất thường so với thị trường, người bán yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân, thông tin liên hệ không rõ ràng hoặc yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng.

Để hạn chế rủi ro, người tiêu dùng cần truy cập website chính thức của nhà bán lẻ. Nhập địa chỉ web quen thuộc hoặc mở ứng dụng của cửa hàng thay vì nhấp vào các liên kết trong tin nhắn, email hoặc quảng cáo.

Các trang web mua sắm giả mạo thường sao chép logo, ảnh sản phẩm và bố cục trang của thương hiệu thật. Dấu hiệu nhận biết thường nằm ở thanh địa chỉ. Hãy chú ý lỗi chính tả, từ ngữ thừa được thêm vào tên thương hiệu, các chữ cái bị đảo vị trí hoặc một tên miền lạ thay thế cho tên miền thông thường của công ty.