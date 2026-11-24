Tiết kiệm tiền không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc cắt giảm mọi khoản chi hay liên tục kiểm soát từng đồng. Một cách tiếp cận mang tinh thần "laissez-faire" đang gợi mở tư duy khác: Sống đơn giản hơn, giảm bớt những quyết định mua sắm không cần thiết và cho phép bản thân chi tiêu thoải mái trong giới hạn...

Phương pháp tiết kiệm "laissez-faire" là gì?

Trong tiếng Pháp, laissez-faire có nghĩa gần với "cứ để mọi thứ diễn ra" hay "để mặc cho tự nhiên". Đây vốn là thuật ngữ quen thuộc trong kinh tế học, chỉ quan điểm hạn chế sự can thiệp vào hoạt động của thị trường.

Khi vận dụng tinh thần này vào quản lý tài chính cá nhân, có thể hiểu tiết kiệm kiểu laissez-faire là cách giảm bớt sự kiểm soát quá mức đối với từng khoản chi, thay vào đó xây dựng những thói quen tiêu dùng đơn giản, ổn định và phù hợp với khả năng tài chính.

Đây không phải một phương pháp tài chính được chuẩn hóa như quy tắc 50–30–20, mà là cách tiếp cận linh hoạt dựa trên triết lý sống đơn giản.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ: Thay vì liên tục tự hỏi "Làm thế nào để tiêu ít tiền nhất?", người áp dụng sẽ tự hỏi "Mình có thực sự cần tiêu khoản tiền này không?".

Ví dụ, một người muốn tiết kiệm theo cách truyền thống có thể cố gắng giảm tiền ăn uống, hạn chế gặp gỡ bạn bè và dành hàng giờ săn khuyến mãi. Trong khi đó, người theo tinh thần laissez-faire có thể vẫn duy trì những khoản chi mang lại niềm vui, nhưng chủ động loại bỏ việc mua sắm theo cảm xúc, nâng cấp đồ dùng không cần thiết hoặc chạy theo xu hướng.

Mục tiêu không phải là tiêu càng ít càng tốt, mà là giảm những khoản chi không mang lại giá trị thực sự.

Dưới đây là 4 nguyên tắc có thể áp dụng ngay trong cuộc sống hằng ngày.

1. Không thay mới khi đồ cũ vẫn còn sử dụng tốt

Một trong những nguyên tắc quan trọng của tiết kiệm laissez-faire là hạn chế tạo ra nhu cầu mua sắm mới.

Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường xuyên được giới thiệu những sản phẩm tốt hơn, đẹp hơn hoặc tiện lợi hơn. Điều này khiến nhiều người có cảm giác đồ dùng trong nhà luôn cần được nâng cấp.

Một chiếc nồi cơm điện đã dùng 5 năm vẫn hoạt động bình thường nhưng chủ nhà muốn đổi vì mẫu mới đẹp hơn. Một bộ bát đĩa còn nguyên vẹn cũng có thể bị thay thế chỉ vì không còn phù hợp với phong cách trang trí.

Với cách tiết kiệm laissez-faire, những quyết định này được đơn giản hóa: Đồ còn tốt, an toàn và đáp ứng nhu cầu thì tiếp tục sử dụng.

Không cần liên tục tìm kiếm sản phẩm thay thế, cũng không cần mua dự trữ chỉ vì đang giảm giá.

Chẳng hạn, nếu mỗi tháng tránh được hai món đồ không thật sự cần thiết, mỗi món trị giá 250.000 đồng, một năm có thể giữ lại khoảng 6 triệu đồng.

2. Không tiết kiệm cực đoan, tránh vòng xoáy chi tiêu bù đắp

Một sai lầm phổ biến khi quản lý tài chính là coi mọi khoản chi tiêu cho bản thân đều không cần thiết.

Có người sẵn sàng đi xa hàng cây số để tiết kiệm vài chục nghìn đồng tiền mua thực phẩm. Có người từ chối mọi cuộc gặp gỡ bạn bè vì muốn dành dụm tối đa.

Thế nhưng, việc liên tục ép bản thân sống quá khắt khe có thể gây mệt mỏi, khiến một số người dễ chi tiêu bốc đồng để bù đắp cảm giác thiếu thốn.

Tinh thần laissez-faire khuyến khích một lựa chọn cân bằng hơn: Không nhất thiết phải chọn phương án rẻ nhất nếu điều đó khiến chất lượng cuộc sống giảm sút đáng kể.

Một đôi giày tốt có thể đắt hơn nhưng sử dụng được lâu. Một khoản chi hợp lý cho việc nghỉ ngơi hoặc gặp gỡ bạn bè cũng không nhất thiết phải loại bỏ.

Điều quan trọng là xác định trước ngân sách cho những nhu cầu này.

Tiết kiệm bền vững không phải là cố gắng nhịn tiêu tiền trong một tháng, mà là duy trì được mức chi tiêu hợp lý suốt nhiều năm.

3. Giảm thời gian săn khuyến mãi và tìm kiếm sản phẩm mới

Một đặc điểm thú vị của tiết kiệm laissez-faire là chấp nhận "lười" trong những quyết định mua sắm nhỏ.

Thông thường, khi cần mua một sản phẩm, nhiều người có thói quen tìm kiếm hàng chục lựa chọn, so sánh giá trên nhiều nền tảng và liên tục theo dõi các chương trình giảm giá.

Việc này đôi khi giúp mua được món đồ rẻ hơn. Nhưng nó cũng khiến người tiêu dùng tiếp xúc với hàng loạt sản phẩm ngoài dự định.

Ban đầu chỉ định mua dầu gội 150.000 đồng, sau một giờ lướt ứng dụng, giỏ hàng có thể xuất hiện thêm mỹ phẩm, đồ gia dụng và phụ kiện, khiến tổng hóa đơn tăng lên 500.000 đồng.

Với phương pháp laissez-faire, những sản phẩm quen thuộc, có giá trị nhỏ và sử dụng thường xuyên có thể được mua lại khi cần, thay vì liên tục tìm kiếm phiên bản mới.

Tất nhiên, với những món đồ đắt tiền như tủ lạnh, máy giặt hay điện thoại, việc so sánh giá và chất lượng vẫn rất cần thiết.

Nguyên tắc ở đây là dành thời gian cân nhắc tương xứng với giá trị món hàng, thay vì biến mọi lần mua sắm thành một cuộc săn tìm kéo dài.

4. Đơn giản hóa nhu cầu cá nhân, không chạy theo tiêu chuẩn của người khác

Một phần đáng kể trong chi tiêu hiện đại không xuất phát từ nhu cầu thực tế mà từ mong muốn bắt kịp xu hướng.

Thấy người khác mua quần áo mới, chúng ta muốn thay đổi phong cách. Thấy những căn bếp đẹp trên mạng xã hội, chúng ta lại muốn mua thêm đồ trang trí.

Áp dụng tinh thần laissez-faire nghĩa là cho phép bản thân sống theo sở thích và điều kiện tài chính riêng, không cần liên tục cập nhật những tiêu chuẩn tiêu dùng mới.

Nếu một bộ quần áo vẫn đẹp và thoải mái, không nhất thiết phải thay thế. Nếu đã tìm được loại mỹ phẩm phù hợp, không cần mua thử mọi sản phẩm được quảng cáo.

Giả sử một người giảm được 500.000 đồng mỗi tháng từ việc mua quần áo, mỹ phẩm và phụ kiện theo xu hướng, số tiền giữ lại sau một năm sẽ là 6 triệu đồng.

Quan trọng hơn, họ không phải liên tục dành thời gian và tiền bạc để theo đuổi những nhu cầu mới.

Áp dụng laissez-faire thế nào để vừa sống thoải mái, vừa có tiền tiết kiệm?

Điều cần lưu ý là laissez-faire không đồng nghĩa với chi tiêu tùy hứng hay từ bỏ kế hoạch tài chính.

Ngược lại, để phương pháp này phát huy hiệu quả, mỗi người vẫn cần có một giới hạn ngân sách rõ ràng.

Chẳng hạn, với thu nhập 20 triệu đồng/tháng, một người có thể chủ động chuyển 4 triệu đồng vào tài khoản tiết kiệm ngay khi nhận lương. Phần tiền còn lại được phân bổ cho sinh hoạt, dự phòng và những nhu cầu cá nhân.

Trong phạm vi ngân sách đã đặt ra, họ không cần quá căng thẳng với từng khoản chi nhỏ, nhưng vẫn tránh những giao dịch không cần thiết.

Nếu nhờ bốn thay đổi kể trên mà mỗi tháng giảm thêm được 1 triệu đồng chi tiêu, khoản tiền tích lũy có thể tăng thêm 12 triệu đồng sau một năm, chưa tính lãi.

Như vậy, chìa khóa của phương pháp này nằm ở ba yếu tố: Có mục tiêu tiết kiệm, giới hạn ngân sách và đơn giản hóa thói quen tiêu dùng.

Sau cùng, quản lý tài chính không nhất thiết phải là cuộc chiến liên tục giữa mong muốn và sự kiềm chế.

Tinh thần của tiết kiệm laissez-faire là không cố gắng kiểm soát mọi đồng tiền bằng sự khắt khe, mà tạo ra một cuộc sống đủ đơn giản để bản thân không còn muốn tiêu quá nhiều.

Khi không phải liên tục mua sắm, nâng cấp hay chạy theo người khác, việc giữ tiền có thể trở nên tự nhiên hơn. Và đó cũng là nền tảng để tiết kiệm trở thành thói quen lâu dài, thay vì một thử thách chỉ duy trì được vài tuần.