Với khoản tiền gửi 500 triệu, mức tiền lãi phụ thuộc vào ngân hàng cũng như từng kỳ hạn.

Khảo sát lãi suất tiết kiệm cuối tháng 11 tại 6 ngân hàng BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank, SHB, BAC A Bank, cho thấy: BIDV, Vietinbank và Vietcombank tiếp tục niêm yết cùng mức lãi suất cho cả 3 kỳ hạn 3 tháng, 9 tháng, 12 tháng. Trong khi đó, Agribank và BAC A Bank có mức lãi suất nhỉnh hơn nhóm "big 3" và SHB.

So với hồi đầu tháng 11, mức lãi suất tiết kiệm của cả 6 ngân hàng ngày đều không có nhiều sự biến động.

Vậy khoản tiền nhàn rỗi 500 triệu đồng gửi tiết kiệm tại các ngân hàng trên sẽ lãi bao nhiêu sau 3 tháng, 9 tháng và 12 tháng?

Công thức tính tiền lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng: Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất năm x Số tháng gửi/12.

Đồ họa AI

Gửi tiết kiệm 500 triệu đồng tại BIDV, VietinBank, Vietcombank: Lãi tối đa 27 triệu đồng

BIDV, VietinBank và Vietcombank hiện cùng niêm yết lãi suất 2,4%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 3%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 5,4%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Như vậy với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, tiền lãi tương ứng ở từng kỳ hạn được tính như sau:

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 3 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 2,4% x 3/12 = 3 triệu đồng.

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 9 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 3% x 9/12 = 11,25 triệu đồng.

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 5,4% x 12/12 = 27 triệu đồng.

Đồ họa AI

Gửi tiết kiệm 500 triệu đồng tại Agribank: Lãi tối đa 34 triệu đồng

Agribank hiện niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Như vậy với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, tiền lãi tương ứng ở từng kỳ hạn được tính như sau:

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 3 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 4,75% x 3/12 = 5,9375 triệu đồng.

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 9 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 6,6% x 9/12 = 24,75 triệu đồng.

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 6,8% x 12/12 = 34 triệu đồng.

Đồ họa AI

Gửi tiết kiệm 500 triệu đồng tại SHB: Lãi tối đa 24,5 triệu đồng

SHB hiện niêm yết lãi suất 3%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 4,4%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 4,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Như vậy với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, tiền lãi tương ứng ở từng kỳ hạn được tính như sau:

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 3 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 3% x 3/12 = 3,75 triệu đồng.

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 9 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 4,4% x 9/12 = 16,5 triệu đồng.

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 4,9% x 12/12 = 24,5 triệu đồng.

Đồ họa AI

Gửi tiết kiệm 500 triệu đồng tại BAC A Bank: Lãi tối đa 33 triệu đồng

BAC A Bank hiện niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,55%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Như vậy với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, tiền lãi tương ứng ở từng kỳ hạn được tính như sau:

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 3 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 4,75% x 3/12 = 5,9375 triệu đồng.

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 9 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 6,55% x 9/12 = 24,5625 triệu đồng.

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 6,6% x 12/12 = 33 triệu đồng.

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất niêm yết dành cho khách hàng cá nhân, được khảo sát vào ngày 23/11. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, phương thức gửi và thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng.

Chuyên gia khuyên: Gửi tiết kiệm, yếu tố đầu tiên cần quan tâm không phải lãi suất!

Nhắc đến chuyện gửi tiết kiệm, chắc hẳn đa số mọi người thường nghĩ yếu tố đầu tiên cần quan tâm là mức lãi suất. Khi các ngân hàng điều chỉnh lãi suất tiết kiệm, không ít người bắt đầu cân nhắc có nên tất toán khoản tiền đang gửi để chuyển sang nơi khác, chọn kỳ hạn dài hơn hay chờ một mức lãi hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên trên thực tế, gửi tiết kiệm không đơn giản chỉ là tìm ngân hàng trả lãi cao nhất. Quan trọng hơn là nguồn tiền để gửi ngân hàng đến từ đâu?

Theo Chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân Nguyễn Kim Liên: Nguồn tiền gửi tiết kiệm sẽ quyết định tính chất, thời hạn và cách đặt mục tiêu tài chính cho cả phần tiền gốc lẫn tiền lãi. Đó mới là yếu tố đầu tiên mà người gửi tiết kiệm cần quan tâm.

Chuyên gia Nguyễn Kim Liên

"Nếu nguồn tiền gửi tiết kiệm trích từ thu nhập hàng tháng, bạn nên thiết kế hệ thống tiết kiệm tự động ngay khi lương về, coi khoản tiết kiệm như một hóa đơn phải trả cho chính mình. Tiết kiệm online, tích lũy định kỳ là những công cụ sinh ra cho đúng nguồn tiền này. Lãi suất cao hay thấp hơn không quan trọng bằng việc tháng nào cũng đều đặn diễn ra và duy trì được thói quen.

Nếu nguồn tiền gửi tiết kiệm là tiền nhàn rỗi, việc đầu tiên cần quan tâm là nó có thực sự "nhàn rỗi" hay không, bởi rất nhiều khoản gọi là nhàn rỗi thực ra chỉ là chưa được hỏi đúng câu hỏi: Bao nhiêu trong đó là quỹ khẩn cấp cần rút được ngay, bao nhiêu là tiền cho mục tiêu 1-2 năm, bao nhiêu thực sự là tiền 5-10 năm không đụng đến? Hỏi xong mới thấy, một khoản nhàn rỗi có thể cần chia thành ba kỳ hạn khác nhau, thậm chí có phần không nên nằm ở tiết kiệm.XXxz

Cuối cùng, nếu nguồn tiền gửi tiết kiệm đến từ việc chuyển đổi tài sản, tôi muốn mọi người chậm lại một chút trước khi quyết định. Câu hỏi đầu tiên không phải gửi kỳ hạn nào, mà là bạn bán vàng, bán đất vì kế hoạch của mình đã đến lúc thực hiện hay vì bảng giá và tâm lý đám đông? Bởi nếu trước đây mua tài sản để giữ dài hạn hoặc phòng thân, việc giá giảm vài phần trăm và lãi tiết kiệm nhích lên chưa chắc đã làm thay đổi lý do sở hữu nó. Bán đi lúc này có thể khiến tài sản mất đi vai trò ban đầu. Đây còn là rủi ro tái đầu tư, khi phương án mới chưa chắc đem lại kết quả tốt hơn phương án cũ. Vì vậy, tôi khuyên nên gửi tạm kỳ hạn ngắn để có thời gian đánh giá lại mục tiêu, sau đó mới quyết định bến đỗ dài hạn" - Chuyên gia phân tích.