Trước đây khi còn khó khăn, sinh hoạt phí cả tháng của cô chỉ có 1,9 triệu đồng.

Một mình rời quê đến thành phố biển lập nghiệp, Zheng Qianjin (37 tuổi, quê An Huy, Trung Quốc) đã trải qua đủ công việc để có thể tự nuôi sống bản thân và gia đình. Hiện tại, cô cùng lúc làm 4 công việc khác nhau, với tổng thu nhập mỗi tháng dao động từ 30.000-40.000 NDT (khoảng 116-155 triệu đồng). Nhờ chăm chỉ làm lụng và tiết kiệm, hiện Zheng Qianjun đã mua được nhà và ô tô.

Câu chuyện của cô vì thế thu hút sự chú ý trên MXH. Ngày 23/11 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương, Zheng Qianjin đã kể lại hành trình lập nghiệp và giải thích rõ hơn về 4 công việc đang làm.

Trước đây chỉ ở nhà, cả tháng chồng chỉ đưa 500 NDT (1,9 triệu đồng) chi tiêu

Zheng Qianjin sinh năm 1989, là con gái duy nhất trong gia đình có 3 anh chị em. Năm 2012, khi vẫn sống ở quê nhà An Huy và chăm sóc con trai nhỏ, cuộc sống của cô khá chật vật. Mỗi tháng, chồng chỉ đưa Zheng Qianjin 500 NDT (khoảng 1,9 triệu đồng) làm chi phí sinh hoạt. Đến cả những món đồ cơ bản như sữa tắm, cô cũng không dám mua.

Cảm thấy cuộc sống như vậy quá bí bách, Zheng Qianjin quyết định rời quê, một mình đến Chiết Giang (Trung Quốc) để kiếm sống. Ngày đầu tiên xa nhà, cô đã bật khóc vì nhớ con. Công việc đầu tiên của cô là làm trong nhà máy, với mức lương hơn 4.000 NDT/tháng (khoảng 15,5 triệu đồng). Thỉnh thoảng, cô tranh thủ về quê thăm con 1-2 ngày rồi lại tiếp tục đi làm.

Sau đó, cô nhận thêm công việc phân loại và buộc cua tại bến cảng. Vào mùa cao điểm, riêng công việc này có thể mang lại cho cô hơn 20.000 NDT/tháng (khoảng 77,4 triệu đồng).

Zheng Qianjin

Làm việc lâu ngày tại cảng, Zheng Qianjin dần hiểu được nhu cầu của các thuyền viên và hoạt động của những tàu cá. Cô nhận ra mỗi khi tàu cập bến, các thuyền viên thường cần người cung cấp đồ ăn sáng. Từ đó, cô bắt đầu tự làm bánh bao, sữa đậu nành, trứng luộc rồi giao tận tàu.

Khi công việc kinh doanh dần ổn định, cô tiếp tục phát hiện một nhu cầu khác: Những chuyến tàu chuẩn bị ra khơi cần số lượng lớn rau củ và thực phẩm dự trữ. Vì vậy, cô mở rộng hoạt động sang cung cấp và giao rau cho các tàu cá.

Hiện tại, 4 công việc mà Zheng Qianjin duy trì gồm bán và giao đồ ăn sáng cho tàu cá, giao rau củ, bán cá tại chợ sớm và làm công nhân thời vụ trong nhà máy. Vì làm nhiều việc nên thông thường, Zheng Qianjin phải dậy từ 2 giờ sáng để hấp bánh bao, nấu sữa đậu nành và luộc trứng. Sau khi nhận đơn đặt hàng từ chủ tàu, cô chuẩn bị đầy đủ đồ ăn rồi giao đến tận nơi. Trong ngày, cô tranh thủ sắp xếp thực đơn do các chủ tàu gửi đến, chuẩn bị rau củ và giao hàng vào buổi chiều.

Những ngày tàu cập cảng, công việc nối tiếp nhau khiến cô đôi khi chỉ ngủ được 4-5 tiếng, thậm chí trong trường hợp đặc biệt chỉ có thể chợp mắt khoảng 1 tiếng. Từ 4 giờ 30 phút đến 9 giờ sáng, Zheng Qianjin có mặt tại chợ để bán cá. Sau khi dọn hàng, cô trở về nhà nghỉ ngơi và sắp xếp những công việc tiếp theo.

Công việc thứ tư là làm thêm theo giờ tại nhà máy. Vào những khoảng thời gian rảnh, cô nhận các ca làm kéo dài vài tiếng để kiếm thêm thu nhập. Mức thù lao cho công việc này là 35 NDT/giờ (khoảng 135.000 đồng/giờ).

Đặc biệt, từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm là thời gian nghỉ đánh bắt cá. Khi các tàu cá tạm ngừng hoạt động, công việc giao thực phẩm của cô cũng dừng lại. Trong giai đoạn này, Zheng Qianjin chủ yếu nhận việc thời vụ tại nhà máy, đồng thời tranh thủ đi du lịch hoặc nghỉ ngơi khi có thời gian.

Nhờ kết hợp 4 nguồn thu nhập, cô cho biết mỗi tháng kiếm được khoảng 30.000-40.000 NDT (tương đương 116-155 triệu đồng). Năm 2021, sau nhiều năm tích lũy, cô mua được căn nhà đầu tiên. Đến năm 2023, cô tiếp tục sắm một chiếc ô tô.

Đang cố mua thêm nhà để dành cho con

Đằng sau mức thu nhập đáng chú ý hiện tại là một hành trình nhiều khó khăn. Zheng Qianjin nhớ lại có thời điểm bản thân chỉ còn đúng 12 NDT (khoảng 46.000 đồng) trong túi. Sau khi ăn một bát mì, cô thậm chí không còn tiền đi xe về nhà, buộc phải đi bộ hơn 2 tiếng đồng hồ.

Chính những trải nghiệm thiếu thốn ấy khiến cô quyết tâm kiếm tiền để gia đình có cuộc sống tốt hơn. Dù công việc bận rộn, cô cho biết niềm vui đôi khi chỉ đơn giản là được ngủ một giấc thật ngon, sau đó tự tay nấu một bữa ăn toàn món các con yêu thích.

Zheng Qianjin vẫn đang duy trì 4 công việc cùng lúc

Câu chuyện của Zheng Qianjin nhận được nhiều lời động viên, đặc biệt là những bình luận nhắc nhở cô chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá sức. Hiện tại, người phụ nữ 37 tuổi vẫn tiếp tục công việc cung cấp thực phẩm cho tàu cá và dự định phát triển hoạt động kinh doanh này. Mục tiêu tiếp theo của cô là tích lũy thêm tiền để mua một căn nhà nữa cho các con. Cô cũng đang cân nhắc thử livestream bán cá để mở rộng nguồn thu nhập.

Khi được hỏi muốn nhắn nhủ điều gì đến những người cũng đang phải xa quê lập nghiệp và gánh trên vai nhiều áp lực cuộc sống, Zheng Qianjin chỉ nói một câu giản dị: "Khi còn trẻ, nếu cần nỗ lực thì hãy cứ nỗ lực".

(Nguồn: news.ifeng.com)