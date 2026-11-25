Nghĩ rằng gửi tiền vào ngân hàng là cách an toàn nhất để bảo vệ tài sản, một nữ khách hàng Trung Quốc không ngờ khoản tiết kiệm 10 triệu NDT (hơn 38 tỷ đồng) của mình lại bị chuyển đi chỉ trong vòng một tháng. Đáng chú ý, người thực hiện giao dịch này chính là giám đốc chi nhánh ngân hàng nơi bà gửi tiền.

10 triệu NDT biến mất sau 1 tháng gửi tiết kiệm

Theo China Youth Daily, vào năm 2012, bà Triệu Văn (tên nhân vật đã được thay đổi) ở Thẩm Dương, đã gửi tiết kiệm 10 triệu NDT tại Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Hưng Long Đại Nhai, thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh.

Trước đó, một người quen làm việc trong ngân hàng giới thiệu bà đến gửi tiền tại chi nhánh này. Người giới thiệu cho biết nếu gửi 10 triệu NDT trong vòng một tháng, bà có thể nhận được khoản lãi lên tới 180.000 NDT (hơn 696 triệu đồng), cao gấp 6 lần mức lãi thông thường là 30.000 NDT (hơn 116 triệu đồng).

Ban đầu, bà Triệu khá do dự vì mức lãi suất được đề nghị quá cao. Tuy nhiên, người phụ nữ cho rằng việc gửi tiền vào ngân hàng khá an toàn. Hơn nữa, khoản tiền chỉ cần gửi trong một tháng nên bà đã đồng ý.

Theo bà Triệu, hình thức huy động tiền gửi với mức lãi suất cao hơn thông thường vốn không hiếm trong hệ thống ngân hàng. Người giới thiệu cam kết sẽ tự chi trả phần lãi chênh lệch, còn tiền gốc vẫn được gửi trong ngân hàng nên bà tin rằng tài sản của mình được bảo đảm.

Ngày 6/4/2012, bà Triệu đến chi nhánh Hưng Long Đại Nhai, mở tài khoản đứng tên mình và thực hiện 4 giao dịch chuyển khoản, tổng cộng 10 triệu NDT vào tài khoản vừa mở. Vài ngày sau, thông qua người giới thiệu, bà nhận được 180.000 NDT tiền lãi như đã thỏa thuận.

Tuy nhiên, mọi chuyện bất ngờ thay đổi vào ngày 7/5/2012, tức 1 tháng sau đó. Khi đến ngân hàng để rút tiền, bà Triệu phát hiện sổ tiết kiệm chỉ còn số dư 1 NDT (khoảng 4.000 đồng). Điều đáng nói, kể từ khi gửi tiền, bà chưa từng thực hiện bất kỳ giao dịch rút tiền nào.

Danh tính thủ phạm gây bất ngờ

Khi được hỏi về khoản tiền đã biến mất, ông Lý Quân, giám đốc chi nhánh Hưng Long Đại Nhai, thừa nhận chính mình đã chuyển số tiền này đi để giải quyết việc gấp. Người này hứa sẽ xoay xở tiền và hoàn trả trong vài ngày, đồng thời đề nghị bà Triệu cho thêm thời gian.

Điều khiến bà Triệu bức xúc là toàn bộ khoản tiền được gửi vào tài khoản ngân hàng hợp pháp, có sổ tiết kiệm ghi nhận đầy đủ, nhưng lại bị chuyển đi mà bà không hề hay biết.

Theo lời kể của người phụ nữ này, ông Lý Quân thừa nhận khoản tiền thực chất đã được chuyển đi ngay từ thời điểm bà nộp tiền vào tài khoản. Giao dịch được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản nội bộ sang tài khoản ngân hàng của người khác.

Ảnh minh họa: Intertnet

Theo quy trình thông thường, khách hàng muốn chuyển tiền phải trực tiếp điền phiếu yêu cầu chuyển khoản, trong đó có thông tin cá nhân, số tài khoản và thông tin người nhận. Khách hàng cũng phải ký tên, xuất trình giấy tờ tùy thân bản gốc và nhập mật khẩu giao dịch.

Ngoài ra, giao dịch còn cần sự tham gia của 3 nhân viên ngân hàng gồm giao dịch viên, nhân viên kiểm soát và người phê duyệt. Giao dịch viên thông thường chỉ có quyền phê duyệt chuyển khoản tối đa 50.000 NDT, trong khi cấp giám đốc chi nhánh có thể phê duyệt giao dịch lên tới 10 triệu NDT.

Nếu khách hàng không trực tiếp có mặt mà ủy quyền cho người khác thực hiện, với giao dịch trên 600.000 NDT, ngân hàng còn phải gọi điện xác nhận với chính chủ tài khoản.

Vậy ông Lý Quân đã làm cách nào để chuyển đi 10 triệu NDT mà không khiến chủ tài khoản phát hiện?

Bà Triệu cho biết, trong ngày thực hiện 4 giao dịch gửi tiền, ông Lý Quân yêu cầu bà đứng tại quầy để kiểm tra xem tiền đã vào tài khoản hay chưa, đồng thời nhập mật khẩu xác nhận. Tuy nhiên, theo lời bà, mật khẩu được yêu cầu nhập thực chất lại là mật khẩu giao dịch chuyển khoản mà ông Lý cần để hoàn tất việc chuyển tiền đi. Ngay sau khi bà nhập mật khẩu, khoản tiền lập tức bị chuyển sang tài khoản khác.

Không chỉ vậy, phiếu chuyển khoản và chữ ký trên chứng từ cũng không phải do bà Triệu thực hiện. Người phụ nữ cho biết ông Lý Quân đã sử dụng quyền hạn của mình để phê duyệt giao dịch, đồng thời chỉ đạo hai nhân viên ngân hàng khác phối hợp hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Ngân hàng từ chối hoàn tiền, chờ kết quả điều tra

Sau khi phát hiện tiền tiết kiệm biến mất, bà Triệu không lập tức trình báo cảnh sát mà yêu cầu ngân hàng giải quyết.

Theo bà, khoản tiền được gửi vào Ngân hàng Trung Quốc chứ không phải cho cá nhân ông Lý Quân vay. Vì vậy, trách nhiệm thanh toán tiền gửi phải thuộc về ngân hàng. Bà cũng đặt câu hỏi: Nếu người đứng đầu chi nhánh nghỉ việc, bị bệnh hoặc gặp tai nạn, liệu khách hàng có phải chấp nhận mất trắng khoản tiền đã gửi hay không?

Bà Triệu sau đó cùng ông Lý Quân đến Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Bàn Cẩm để tìm người phụ trách ủy ban kiểm tra kỷ luật. Tuy nhiên, vị này cho biết không phụ trách vấn đề liên quan và đề nghị hai bên tự thương lượng, chờ đến sau cuộc họp sáng hôm sau mới quyết định hướng xử lý.

Lo ngại người đứng đầu chi nhánh bỏ trốn, bà Triệu yêu cầu ngân hàng lập tức trình báo cảnh sát và có biện pháp kiểm soát ông Lý Quân. Dù vậy, phía ngân hàng vẫn đề nghị bà tự thỏa thuận với vị giám đốc này.

Không còn cách nào khác, bà Triệu khởi kiện chi nhánh ngân hàng Hưng Long Đại Nhai tại Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Bàn Cẩm, yêu cầu ngân hàng thanh toán 10 triệu NDT tiền gửi.

Ngày hôm sau, khi quay lại ngân hàng, bà được thông báo ông Lý Quân đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Ngoài khoản 10 triệu NDT của bà Triệu, người này còn liên quan đến một số khoản tiền khác. Cơ quan chức năng địa phương sau đó đã niêm phong dữ liệu camera tại quầy giao dịch và các chứng từ nghiệp vụ liên quan để mở rộng điều tra.

Đại diện ngân hàng cho biết tại thời điểm đó, chưa thể xác định liệu hệ thống giám sát nội bộ có tồn tại lỗ hổng hay không, cũng như chưa làm rõ toàn bộ quá trình ông Lý Quân chuyển tiền và mục đích sử dụng số tiền này.

Đối với yêu cầu hoàn lại 10 triệu NDT của bà Triệu, ngân hàng cho biết cần chờ cơ quan tư pháp làm rõ sự việc mới có thể đưa ra câu trả lời chính thức. Ngân hàng khẳng định sẽ phối hợp với cảnh sát và xử lý trách nhiệm giữa ngân hàng với khách hàng theo kết quả điều tra.

Nếu xác định lỗi thuộc về ngân hàng, đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm tương ứng. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng của vụ việc không được công bố.

Từ vụ việc trên, truyền thông Trung Quốc khuyến cáo khách hàng cần cảnh giác với những lời mời chào gửi tiết kiệm có lãi suất cao bất thường so với mức niêm yết của ngân hàng. Khi phát hiện giao dịch bất thường hoặc số dư tài khoản không khớp, khách hàng nên lập tức liên hệ ngân hàng để yêu cầu tra soát, đồng thời lưu giữ đầy đủ chứng từ và trình báo cơ quan công an nếu nghi ngờ có hành vi chiếm đoạt tài sản.

(Theo Sina)