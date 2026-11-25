Tính từ đầu tháng 11, PNJ cũng là thương hiệu giảm giá vàng nhẫn (theo chiều bán ra) mạnh nhất trong số các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường.

Theo cập nhật ngày 25/11, PNJ đang niêm yết giá bán ra vàng nhẫn ở mức 131,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong số các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường. Trong khi đó, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Mạnh Hải đều đang niêm yết giá bán ra vàng nhẫn quanh mức 133 triệu đồng/lượng.

Tính từ đầu tháng 11, PNJ cũng là thương hiệu giảm giá vàng nhẫn (theo chiều bán ra) mạnh nhất trong số các thương hiệu nói trên. Diễn biến xảy ra trong bối cảnh PNJ đang chịu áp lực thanh khoản lớn mà Tổng Giám đốc Phan Quốc Công mới đây đã thừa nhận tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư là “hết sức khẩn cấp”.

Tổng Giám đốc PNJ cho biết doanh số bán hàng hiện không đủ bù đắp chi phí vận hành, khiến PNJ tiếp tục thua lỗ hằng tháng. Trong khi đó, áp lực thanh toán cho khách hàng mang sản phẩm đến bán lại vẫn rất lớn, còn khả năng chuyển đổi hàng tồn kho thành tiền gặp nhiều hạn chế.

Đáng chú ý, PNJ hiện có khoảng 17.000 tỷ đồng hàng tồn kho, trong đó khoảng 7.000 tỷ đồng là kim cương và trang sức kim cương có tốc độ luân chuyển chậm. Một phần hàng hóa có khả năng tiêu thụ cũng đang được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay ngân hàng.

Áp lực thanh khoản bắt đầu gia tăng mạnh từ tháng 7, khi khách hàng ồ ạt mang sản phẩm đến bán lại sau sự cố giám định kim cương. Riêng tháng này, giá trị hàng hóa mua lại lên tới gần 6.000 tỷ đồng, xấp xỉ cả năm 2025. Qua rà soát, khoảng 21.000 tỷ đồng giá trị hàng hóa đã bán thuộc phạm vi tính toán nghĩa vụ thu đổi, dù không phải toàn bộ số tiền này phải thanh toán ngay.

Trước tình hình trên, PNJ buộc phải điều chỉnh chính sách thu đổi sản phẩm, với một số nhóm kim cương và trang sức tiếp tục được thanh toán theo lộ trình tối đa 120 ngày. Doanh nghiệp đồng thời triển khai tái cấu trúc bộ máy, cắt giảm chi phí và tìm kiếm nguồn vốn mới để duy trì hoạt động.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 10, cổ đông PNJ đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 từ mục tiêu lãi 3.409 tỷ đồng sang dự kiến lỗ 6.271 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến phương án trích lập dự phòng cho nghĩa vụ thu đổi sản phẩm.

Ngoài ra, PNJ đang lên kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, dự kiến huy động khoảng 8.000 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những phương án quan trọng nhằm bổ sung nguồn lực tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp xử lý những khó khăn liên quan đến hàng tồn kho, nghĩa vụ thu đổi sản phẩm và quá trình tái cấu trúc hoạt động.