Năm 2022, một người đàn ông Trung Quốc gửi tiết kiệm 2 triệu NDT (hơn 7,7 tỷ đồng) tại ngân hàng. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau, toàn bộ số tiền bất ngờ biến mất. Đáng chú ý, người trực tiếp chiếm đoạt khoản tiền này lại chính là nhân viên từng hỗ trợ anh thực hiện giao dịch gửi tiết kiệm.

Theo Baijiahao, sự việc xảy ra năm 2022 tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Anh Tôn khi đó gửi 2 triệu NDT vào 2 tài khoản tại một ngân hàng địa phương, kỳ hạn 2 năm. Người trực tiếp hỗ trợ anh hoàn tất thủ tục tại quầy là nhân viên ngân hàng họ Trần.

Ngày hôm sau, nhân viên này chủ động gọi điện cho anh Tôn, giới thiệu một chương trình ưu đãi của ngân hàng cấp tỉnh. Người này cho biết nếu chuyển khoản tiền đang gửi sang sổ tiết kiệm mới, khách hàng sẽ được hưởng thêm trợ cấp lãi suất.

Vì tin tưởng người từng giúp mình giao dịch, anh Tôn giao sổ tiết kiệm và căn cước công dân cho nhân viên họ Trần xử lý. Nhưng thay vì thực hiện thủ tục như đã nói, người này đã hai lần chuyển tiền của anh Tôn sang tài khoản khác rồi rút ra chi tiêu cá nhân.

Đến ngày thứ 2, anh Tôn phát hiện cả 2 tài khoản đều không còn tiền. Sau khi liên hệ ngân hàng để yêu cầu giải quyết, anh nhận được câu trả lời rằng Trần đã nghỉ việc, không còn thuộc đơn vị. Ngân hàng cũng phủ nhận trách nhiệm đối với hành vi chiếm đoạt của người này, cho rằng đây là giao dịch cá nhân ngoài phạm vi quản lý.

Cho rằng ngân hàng không thể đứng ngoài vụ việc, anh Tôn quyết định đưa tranh chấp ra tòa, yêu cầu hoàn trả số tiền 2 triệu NDT.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, tòa án địa phương xác định giữa anh Tôn và ngân hàng tồn tại hợp đồng tiền gửi tiết kiệm hợp pháp. Theo đó, ngân hàng có nghĩa vụ bảo đảm an toàn đối với khoản tiền khách hàng gửi.

Trong khi đó, anh Tôn không ký bất kỳ giấy ủy quyền nào cho nhân viên họ Trần thực hiện việc rút tiền. Vì vậy, hành vi tự ý chuyển và chiếm đoạt tiền của người này là trái pháp luật Trung Quốc.

Ảnh minh họa: Toutiao

Tòa án địa phương cũng chỉ ra nhiều thiếu sót trong quy trình quản lý của ngân hàng. Cụ thể, đơn vị này không xác minh lại với khách hàng khi phát sinh giao dịch bất thường, để một nhân viên đã nghỉ việc vẫn có thể sử dụng giấy tờ và sổ tiết kiệm gốc để rút tiền. Đáng chú ý, một số chứng từ còn xuất hiện lỗi chính tả có chủ ý nhưng không được phát hiện.

Từ những căn cứ trên, tòa sơ thẩm xác định ngân hàng liên quan vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng tiền gửi và buộc đơn vị này bồi thường toàn bộ 2 triệu NDT cho anh Tôn, đồng thời thanh toán chi phí tố tụng.

Ở cấp phúc thẩm, tòa án đưa ra nhận định khác. Theo đó, khi thực hiện giao dịch rút tiền, nhân viên họ Trần đã xuất trình căn cước công dân, sổ tiết kiệm hợp lệ và cung cấp đúng mật khẩu. Tòa cho rằng ngân hàng đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm xác minh theo quy trình giao dịch.

Bên cạnh đó, việc anh Tôn tự nguyện giao giấy tờ tùy thân, sổ tiết kiệm và mật khẩu cho người khác được xác định là hành vi thiếu cẩn trọng. Do đó, anh phải tự chịu trách nhiệm đối với hậu quả phát sinh.

Kết quả, tòa phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của anh Tôn và buộc anh chịu chi phí tố tụng ở cả hai cấp xét xử.

Không chấp nhận kết quả này, anh Tôn tiếp tục đề nghị xét xử lại. Anh cho rằng ngân hàng có lỗ hổng trong công tác quản lý khi để một cựu nhân viên vẫn có thể thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản khách hàng, trực tiếp dẫn đến việc khoản tiền gửi bị chiếm đoạt.

Sau khi xem xét lại vụ việc, tòa án nhận định nhân viên họ Trần đã lợi dụng mối quan hệ với khách hàng và những sơ hở trong quản lý của ngân hàng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền. Vì vậy, ngân hàng không thể hoàn toàn phủ nhận trách nhiệm.

Tuy nhiên, tòa cũng xác định anh Tôn có lỗi khi giao căn cước công dân, sổ tiết kiệm và mật khẩu cho nhân viên họ Trần mà không kiểm tra, xác minh kỹ thông tin về chương trình ưu đãi.

Cuối cùng, tòa án Trung Quốc ra phán quyết, yêu cầu ngân hàng phải bồi thường 20% tổng giá trị thiệt hại cho anh Tôn (tương đương 400.000 NDT (hơn 1,5 tỷ đồng). Phần thiệt hại còn lại, anh Tôn phải tự chịu và có quyền khởi kiện Trần để yêu cầu bồi thường.

Vụ việc là lời cảnh báo về những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình gửi tiết kiệm, ngay cả khi khách hàng giao dịch tại quầy và làm việc với nhân viên ngân hàng. Bên cạnh trách nhiệm bảo đảm an toàn tiền gửi của tổ chức tín dụng, khách hàng cũng cần thận trọng, không tùy tiện giao giấy tờ tùy thân, sổ tiết kiệm và mật khẩu cho người khác. Việc bảo mật giấy tờ tùy thân, sổ tiết kiệm và mật khẩu vẫn là yếu tố quan trọng để bảo vệ tài sản cá nhân.

(Nguồn: Baijiahao)