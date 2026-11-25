Ông Lê Văn Tần - SN 1970 chính thức đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc SeABank.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chính thức công bố nghị quyết bầu ông Lê Văn Tần giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng nhiệm kỳ 2023 - 2028 từ ngày 23/11/2026.

Bên cạnh đó, căn cứ chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, HĐQT SeABank đã trao quyết định bổ nhiệm ông Tần giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 25/11/2026, kế nhiệm ông Lê Quốc Long vừa kết thúc nhiệm kỳ 2023 – 2026 và nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Lê Văn Tần sinh năm 1970, có học vị Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Nam Columbia (Hoa Kỳ), với 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị, điều hành kinh doanh, bán lẻ và tài chính - ngân hàng, trong đó có 18 năm gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của SeABank.

Ông Lê Văn Tần - Tân Tổng Giám đốc SeABank

Trước khi đảm nhận cương vị Tổng Giám đốc, ông Lê Văn Tần từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại SeABank như: Phó Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách, Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và gần đây nhất là Chủ tịch HĐQT.

Cũng tại buổi lễ, HĐQT SeABank đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Quang đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Thường trực Ngân hàng. Ông Nguyễn Hồng Quang có học vị Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Wales (Vương quốc Anh), với 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại các định chế tài chính lớn như TPBank, MSB và SeABank. Trong hơn một thập kỷ công tác tại SeABank, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong các lĩnh vực nguồn vốn, ngân hàng bán lẻ, đầu tư và nhân sự, qua đó tích lũy kinh nghiệm quản trị đa lĩnh vực và am hiểu sâu sắc hoạt động của Ngân hàng.