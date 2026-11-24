Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank – Mã: LPB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Vũ Nam Hương giữ chức Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 23/11/2026, thay ông Vũ Quốc Khánh. Cùng ngày, ông Khánh được bổ nhiệm làm Cố vấn cấp cao Hội đồng Quản trị ngân hàng.

Bà Vũ Nam Hương sinh ngày 21/12/1983, tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Nữ lãnh đạo có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và thị trường vốn, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các doanh nghiệp chứng khoán, đầu tư và bảo hiểm.

Gần 16 năm tại VNDirect, từng làm Tổng Giám đốc IPA khi mới 36 tuổi

Theo thông tin công bố của LPBank, bà Vũ Nam Hương bắt đầu sự nghiệp tại Ngân hàng Chinfon trong giai đoạn 2006–2008, đảm nhiệm các vị trí chuyên viên quản lý tín dụng, kế toán vốn và nguồn vốn.

Tháng 4/2008, khi mới 24 tuổi, bà gia nhập Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (Mã: VND) với vị trí chuyên viên nguồn vốn. Sau gần ba năm, bà được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Nguồn vốn vào tháng 3/2011, trước khi trở thành Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tài chính vào tháng 9/2015.

Đến tháng 7/2017, bà Hương được bổ nhiệm làm Giám đốc Tài chính VNDirect. Trong thời gian đảm nhiệm cương vị này, bà còn kiêm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, gồm phụ trách Khối Ngân hàng đầu tư (2018–2020), Khối Quản lý tài sản (2021–2023) và Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính (2022–2023).

Theo VNDirect, bà Hương có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ kinh doanh nguồn vốn, phát triển quan hệ với các ngân hàng và định chế tài chính, qua đó góp phần mở rộng hoạt động kinh doanh tài chính của công ty.

Sau gần 16 năm gắn bó, tháng 11/2023, bà Hương thôi giữ chức Giám đốc Tài chính và người đại diện theo pháp luật tại VNDirect.

Song song với quá trình công tác tại VNDirect, bà Hương còn tham gia lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA (Mã: IPA), doanh nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ với công ty chứng khoán này.

Tháng 5/2017, bà được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng Quản trị IPA. Đến tháng 8/2020, khi mới 36 tuổi, bà tiếp tục được giao đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc tập đoàn, thay ông Vũ Hiền.

Bà giữ chức Tổng Giám đốc IPA đến tháng 5/2022, trước khi được ông Mai Hữu Đạt thay thế, nhưng vẫn tiếp tục tham gia Hội đồng Quản trị doanh nghiệp. Đến tháng 6/2024, bà chính thức kết thúc vai trò Thành viên Hội đồng Quản trị IPA.

Ngoài VNDirect và IPA, bà Vũ Nam Hương còn từng là Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) trong giai đoạn tháng 6/2023 đến tháng 4/2024. Đây cũng là thời kỳ VNDirect là một trong những cổ đông lớn của doanh nghiệp bảo hiểm này.

Như vậy, trước khi chuyển sang LPBank, bà Hương đã tích lũy kinh nghiệm quản lý trên nhiều lĩnh vực của thị trường tài chính, từ kinh doanh nguồn vốn, ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản đến điều hành tập đoàn đầu tư và quản trị doanh nghiệp bảo hiểm.

Được giao điều hành LPBank sau hơn hai năm rưỡi gia nhập

Ngày 20/3/2024, bà Vũ Nam Hương chính thức gia nhập LPBank với chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp.

Trong quá trình công tác, bà tiếp tục được giao phụ trách Khối Thị trường và Quản trị Tài chính cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác tại ngân hàng.

Theo LPBank, các đơn vị do bà Hương phụ trách đã ghi nhận kết quả tích cực trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đa dạng hóa nguồn thu ngoài lãi và mở rộng hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Đến ngày 23/11/2026, sau khoảng hai năm tám tháng gia nhập LPBank, bà Vũ Nam Hương được bổ nhiệm giữ chức Quyền Tổng Giám đốc ngân hàng ở tuổi 42.

Như vậy, từ vị trí chuyên viên nguồn vốn tại VNDirect, bà Hương đã lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Tài chính công ty chứng khoán, Tổng Giám đốc tập đoàn đầu tư, Thành viên Hội đồng Quản trị doanh nghiệp bảo hiểm trước khi được giao điều hành một ngân hàng thương mại.

Việc bổ nhiệm bà Hương đánh dấu bước chuyển mới trong sự nghiệp của nữ lãnh đạo sinh năm 1983, đồng thời là sự thay đổi đáng chú ý trong bộ máy điều hành LPBank khi ngân hàng tiếp tục triển khai các định hướng phát triển giai đoạn 2026–2030.