Chân dung Quyền Tổng Giám đốc sinh năm 1983 của Sacombank: Từ chuyên viên tín dụng đến vị trí điều hành ngân hàng triệu tỷ đồng

Gia nhập Sacombank cuối năm 2025, bà Nguyễn Thị Kiều Anh được giao quyền điều hành ngân hàng chưa đầy 11 tháng sau đó.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Sacombank.

20 năm trong lĩnh vực ngân hàng, đi lên từ chuyên viên tín dụng

Ngày 2/11/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó Tổng Giám đốc giữ chức Quyền Tổng Giám đốc, phụ trách điều hành hoạt động ngân hàng.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh sinh năm 1983, có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Học viện Ngân hàng và hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Bà có 18 năm công tác tại VPBank, bắt đầu từ vị trí chuyên viên tín dụng. Sau đó, bà lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Trưởng phòng Tín dụng, Giám đốc Chi nhánh và Giám đốc Khu vực. Quá trình này đưa bà từ công việc nghiệp vụ trực tiếp đến quản lý chi nhánh và khu vực, gắn với hoạt động cấp tín dụng, quản lý khách hàng và kinh doanh ngân hàng. Năm 2023, bà Kiều Anh chuyển sang LPBank, lần lượt giữ các vị trí Giám đốc Chi nhánh Đông Đô, Phó Chánh Văn phòng HĐQT, Trợ lý Chủ tịch HĐQT và Thành viên Ban điều hành.

Đáng chú ý, trong giai đoạn ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức Chủ tịch HĐQT LPBank, bà đảm nhiệm vai trò Trợ lý Chủ tịch. Đây là vị trí gắn với công tác hỗ trợ, tham mưu và điều phối công việc ở cấp lãnh đạo ngân hàng, khác với phạm vi quản lý kinh doanh tại chi nhánh hay khu vực trước đó. Bên cạnh các chức vụ tại LPBank, bà Kiều Anh còn từng tham gia HĐQT Công ty Chứng khoán LPBank và Công ty Quản lý Quỹ LPB.

Chưa đầy 11 tháng tại Sacombank, được giao quyền điều hành

Ngày 10/12/2025, bà Nguyễn Thị Kiều Anh được LPBank bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc. Chỉ 13 ngày sau, bà rời LPBank để gia nhập Sacombank, tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc.

Đáng chú ý, ngày 23/12/2025 cũng là thời điểm ông Nguyễn Đức Thụy, cựu Chủ tịch HĐQT LPBank được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc Sacombank. Như vậy, cùng một ngày, cả bà Kiều Anh và ông Nguyễn Đức Thụy đều chuyển từ LPBank sang đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại Sacombank.

Tháng 3/2026, bà Kiều Anh được giao thêm nhiệm vụ Người quản trị công ty kiêm phụ trách công bố thông tin. Đến tháng 6 cùng năm, Sacombank tái bổ nhiệm bà giữ chức Phó Tổng Giám đốc.

Sau gần 11 tháng gia nhập Sacombank, bà đã trải qua các nhiệm vụ từ điều hành, quản trị doanh nghiệp đến công bố thông tin, trước khi được giao phụ trách hoạt động ngân hàng trên cương vị Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 2/11/2026.

Theo phân công của HĐQT, bà Kiều Anh cùng Ban điều hành chịu trách nhiệm triển khai chiến lược kinh doanh, thúc đẩy hoàn thành đề án tái cơ cấu, đồng thời duy trì an toàn và cải thiện hiệu quả hoạt động ngân hàng.

Trong giai đoạn tới, Sacombank cũng xác định khách hàng doanh nghiệp, thanh toán xuất nhập khẩu, ngân hàng số và tín dụng xanh là những mảng kinh doanh cần tập trung phát triển, hướng đến củng cố năng lực cạnh tranh và mở rộng dư địa tăng trưởng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Sacombank đạt 27.794 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động, tăng 14,1%, tương đương tăng thêm 3.431,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Về quy mô, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 ghi nhận tổng tài sản ngân hàng đạt 1,057 triệu tỷ đồng, tăng 15,3% so với đầu năm. Với kết quả này, Sacombank đã vượt mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản, đồng thời vượt chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.