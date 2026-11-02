Lời khuyên cho người có sổ tiết kiệm đáo hạn vào dịp Tết: Nên giữ tiền mặt hay tái tục ngay để tránh mất lãi?

Sổ tiết kiệm đáo hạn đúng dịp Tết khiến không ít gia đình phân vân: Rút tiền để chủ động chi tiêu hay tiếp tục gửi ngân hàng để hưởng lãi? Trên thực tế, quyết định hợp lý không nằm ở việc chọn một trong hai, mà ở cách phân chia khoản tiền sao cho vừa đủ chi tiêu ngày Tết, vừa bảo toàn được số tiền tích lũy.

Sổ tiết kiệm đáo hạn sát Tết: Đừng vội rút hết, cũng đừng tái tục toàn bộ

Cuối năm là thời điểm nhiều gia đình cần sử dụng đến những khoản tiền lớn. Ngoài chi tiêu sinh hoạt thông thường, hàng loạt khoản như mua sắm Tết, biếu bố mẹ, lì xì, đi lại, về quê và dự phòng phát sinh đều có thể khiến ngân sách tăng đáng kể.

Cũng vì vậy, khi một sổ tiết kiệm đến hạn vào những tuần giáp Tết, nhiều người thường nghĩ đến việc rút toàn bộ tiền về tài khoản để dễ sử dụng. Một số khác lại lựa chọn tái tục ngay vì lo ngại tiền nằm ngoài ngân hàng sẽ không sinh lời. Tuy nhiên, cả hai cách đều có những hạn chế nếu không tính toán trước.

Giữ toàn bộ tiền trong tài khoản thanh toán có thể khiến người gửi bỏ lỡ khoản lãi đáng kể, đặc biệt với những sổ tiết kiệm trị giá vài trăm triệu đồng. Ngược lại, tái tục toàn bộ vào kỳ hạn dài có thể khiến gia đình gặp khó khăn khi cần tiền gấp, buộc phải rút trước hạn và chịu mức lãi thấp hơn dự kiến.

Điều quan trọng nhất trước ngày đáo hạn không phải là xem ngân hàng nào đang trả lãi cao nhất, mà là xác định bao nhiêu tiền thực sự cần dùng trong 1-3 tháng tới và bao nhiêu tiền có thể tiếp tục tích lũy.

Có 200 triệu đồng đáo hạn trước Tết, nên chia thế nào?

Giả sử một gia đình có sổ tiết kiệm 200 triệu đồng đáo hạn trước Tết khoảng hai tuần. Gia đình dự kiến chi 25 triệu đồng cho dịp Tết, đồng thời muốn giữ thêm một khoản dự phòng sau kỳ nghỉ.

Thay vì rút hết hoặc tái tục cả 200 triệu đồng, gia đình có thể cân nhắc phương án chia thành nhiều phần theo mục đích sử dụng.

Khoản tiền Số tiền Phương án Chi tiêu Tết 25 triệu Giữ trong tài khoản thanh toán, rút tiền mặt khi cần Dự phòng sau Tết 25 triệu Giữ trong tài khoản dễ tiếp cận hoặc gửi kỳ hạn ngắn phù hợp Tiết kiệm trung hạn 50 triệu Gửi kỳ hạn 3 tháng Tích lũy dài hạn 100 triệu Gửi kỳ hạn 6-12 tháng Tổng cộng 200 triệu Chia theo nhu cầu sử dụng

Đây chỉ là phương án minh họa. Nếu gia đình đã có quỹ khẩn cấp riêng, phần tiền dự phòng có thể giảm xuống. Ngược lại, người có thu nhập không ổn định hoặc dự kiến phát sinh khoản chi lớn sau Tết nên ưu tiên khả năng tiếp cận tiền hơn lãi suất.

Ưu điểm của việc chia nhỏ là không phải tất toán toàn bộ khoản tiết kiệm khi chỉ cần sử dụng một phần tiền. Đồng thời, các khoản gửi có ngày đáo hạn khác nhau cũng giúp người gửi chủ động hơn trong quản lý dòng tiền.

Giữ tiền mặt chờ qua Tết rồi gửi lại, liệu có lợi hơn?

Không ít người có tâm lý chờ qua Tết mới gửi tiết kiệm, với kỳ vọng ngân hàng sẽ điều chỉnh lãi suất hoặc triển khai chương trình ưu đãi đầu năm. Tuy nhiên, lãi suất có thể tăng, giảm hoặc giữ nguyên tùy từng thời điểm. Việc chờ đợi không bảo đảm người gửi sẽ nhận được mức lãi tốt hơn.

Chẳng hạn, với 150 triệu đồng và mức lãi suất giả định 5,5%/năm, nếu để tiền không sinh lãi trong 30 ngày, khoản lãi cơ hội bị bỏ lỡ vào khoảng 678.000 đồng, tính theo 365 ngày. Con số này không quá lớn nhưng cũng không phải khoản tiền nên bỏ qua nếu gia đình chưa có kế hoạch sử dụng.

Ngược lại, nếu khoản tiền chắc chắn cần dùng ngay sau Tết, lựa chọn kỳ hạn ngắn hoặc tài khoản có tính thanh khoản cao sẽ hợp lý hơn việc cố gửi dài hạn để hưởng thêm một chút lãi. Nói cách khác, không nên giữ tiền nhàn rỗi chỉ vì dự đoán lãi suất sẽ tăng, nhưng cũng không nên khóa tiền dài hạn khi nhu cầu chi tiêu đang ở rất gần.

Một chi tiết dễ bị bỏ qua: Sổ có thể tự động tái tục khi đến hạn

Một vấn đề khác người gửi tiền cần chú ý là cơ chế tái tục tự động. Theo quy định về tiền gửi tiết kiệm, việc xử lý khoản tiền khi đến hạn phụ thuộc vào thỏa thuận giữa người gửi và ngân hàng cũng như quy định áp dụng đối với sản phẩm tiết kiệm.

Điều này đồng nghĩa người gửi nên kiểm tra trước ngày đáo hạn xem sổ đang được thiết lập theo phương thức nào: tái tục cả gốc và lãi, chỉ tái tục gốc hay chuyển tiền về tài khoản theo thỏa thuận.

Đặc biệt, mức lãi suất áp dụng cho kỳ hạn mới có thể khác mức lãi suất ban đầu. Vì vậy, không nên mặc định sổ cũ được hưởng lãi cao thì lần tái tục tiếp theo cũng giữ nguyên mức đó.

Với các khoản tiết kiệm lớn, người gửi cũng nên tìm hiểu chính sách bảo hiểm tiền gửi, đồng thời cân nhắc phân bổ tiền tại các tổ chức tín dụng phù hợp để quản lý rủi ro.

Lời khuyên cuối cùng: Đừng để tiền Tết làm gián đoạn kế hoạch tích lũy cả năm

Đối với người đang có sổ tiết kiệm chuẩn bị đáo hạn vào dịp Tết, một nguyên tắc đáng cân nhắc là chỉ rút phần tiền đã có kế hoạch sử dụng, giữ đủ dự phòng và tiếp tục gửi phần thực sự nhàn rỗi.

Trước khi quyết định, hãy lập ngân sách Tết, cộng thêm các khoản phải thanh toán trong những tháng đầu năm và kiểm tra số tiền dự phòng hiện có. Phần còn lại mới là khoản có thể cân nhắc tái tục với kỳ hạn phù hợp.

Tết chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng kế hoạch tài chính gia đình cần duy trì suốt cả năm. Một quyết định đáo hạn hợp lý không nhất thiết mang lại mức lãi cao nhất, mà phải giúp gia đình vừa chi tiêu thoải mái trong khả năng, vừa không phải động đến khoản tích lũy dành cho những mục tiêu dài hạn.

Giữ tiền đủ dùng, gửi tiếp tiền chưa cần đến và tránh rút trước hạn không cần thiết có thể là lựa chọn cân bằng hơn cả khi sổ tiết kiệm đáo hạn đúng thời điểm chi tiêu nhiều nhất trong năm.