SACOMBANK bất ngờ bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc 8X, chồng Shark Lê Hàn Tuệ Lâm rời 'ghế nóng' sau chưa đầy 4 tháng

SACOMBANK vừa bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc mới là một nữ lãnh đạo sinh năm 1983.

SACOMBANK vừa giao bà Nguyễn Thị Kiều Anh đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng giám đốc từ ngày 2/11. Đáng chú ý, ông Loic Faussier, người được bổ nhiệm Tổng giám đốc chính thức hồi tháng 7 và cũng là chồng của Shark Lê Hàn Tuệ Lâm mới ngồi "ghế nóng" này chưa đầy 4 tháng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) vừa có thay đổi đáng chú ý trong bộ máy điều hành cấp cao. Theo thông tin Sacombank xác nhận với chúng tôi, Hội đồng quản trị ngân hàng bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó Tổng giám đốc, đảm nhiệm chức vụ Quyền Tổng giám đốc, phụ trách điều hành hoạt động của ngân hàng từ ngày 2/11/2026.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh sinh năm 1983, có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Học viện Ngân hàng và hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi gia nhập SACOMBANK, bà từng làm việc tại VPBank, LPBank và trải qua nhiều vị trí quản lý như Giám đốc chi nhánh, Giám đốc khu vực, Trợ lý Chủ tịch HĐQT và Phó Tổng giám đốc.

Bà Kiều Anh gia nhập SACOMBANK từ cuối năm 2025 và được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc. Đến tháng 3/2026, bà tiếp tục được giao thêm vai trò liên quan đến quản trị công ty và công bố thông tin. Việc bà Kiều Anh được giao phụ trách điều hành diễn ra trong bối cảnh Sacombank đang tiếp tục triển khai chiến lược kinh doanh và hoàn tất Đề án tái cơ cấu.

Điểm đáng chú ý trong lần thay đổi nhân sự này là ông Loic Faussier mới được SACOMBANK bổ nhiệm chính thức làm Tổng giám đốc chưa đầy 4 tháng trước. Ngày 10/7/2026, SACOMBANK công bố ông Loic Faussier đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc sau khi nhận được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.

Trước đó, ông gia nhập SACOMBANK vào tháng 3/2026 với vai trò Phó Tổng giám đốc phụ trách Quản trị rủi ro, Pháp chế và Tuân thủ. Chỉ chưa đầy một tháng sau, ngày 22/4, HĐQT SACOMBANK bổ nhiệm ông làm Quyền Tổng giám đốc. Nghị quyết số 69/2026/NQ-HĐQT của ngân hàng ghi rõ quyết định này có hiệu lực từ ngày 22/4.

Như vậy, quá trình thăng tiến của ông Loic Faussier tại SACOMBANK diễn ra khá nhanh: Từ Phó Tổng giám đốc cuối tháng 3, Quyền Tổng giám đốc cuối tháng 4 và Tổng giám đốc chính thức từ tháng 7. Ông Loic Faussier sinh năm 1972 tại Pháp, có hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Trước khi tới SACOMBANK, ông từng làm việc tại nhiều tổ chức tài chính lớn như HSBC Việt Nam, HSBC Nhật Bản, VIB, SeABank và LPBank. Ông từng giữ chức Tổng giám đốc SeABank và trước khi gia nhập SACOMBANK là Cố vấn cấp cao Ban Điều hành LPBank.

Ông Loic Faussier cũng được biết đến là chồng của bà Lê Hàn Tuệ Lâm, nhà đầu tư mạo hiểm từng tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam. Hai người kết hôn năm 2023.

Tại thời điểm bổ nhiệm ông Loic Faussier hồi tháng 7, SACOMBANK cho biết vị lãnh đạo người Pháp sẽ cùng Ban Điều hành triển khai các mục tiêu kinh doanh năm 2026, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát rủi ro và thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030. Chưa đầy 4 tháng sau, vị trí phụ trách điều hành SACOMBANK nay được giao cho bà Nguyễn Thị Kiều Anh.