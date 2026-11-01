Trúng Vietlott 31 tỷ đồng mang đi gửi tiết kiệm: Lãi tối thiểu bao nhiêu 1 tháng?

Với khoản tiền gửi lên đến 31 tỷ đồng, nhẩm tính nhanh tiền lãi hàng tháng cũng bằng vài tháng lương của không ít người.

Ngày 29/10 vừa qua, thông tin anh N.A - Một người đàn ông ở Hải Phòng trúng Vietlott hơn 31 tỷ đồng đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Theo chia sẻ từ chính chủ, anh cho biết dự định sẽ gửi tiết kiệm khoản tiền này.

Anh N.A ở Hải Phòng trúng Vietlott hơn 31,4 tỷ đồng (Ảnh: Vietlott)

Chia sẻ của anh N.A khiến nhiều người không khỏi băn khoăn: Nếu trúng Vietlott 31 tỷ đồng mà mang đi gửi tiết kiệm, 1 tháng sẽ lãi bao nhiêu?

Khảo sát nhanh lãi suất tiết kiệm tại nhóm ngân hàng Big4 cho thấy: BIDV, VietinBank, Vietcombank cùng niêm yết 1 mức lãi suất ở 3 kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng. Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm của Agribank lại có phần nhỉnh hơn ở 3 kỳ hạn trên.

Công thức tính tiền lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng: Tổng tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất năm x Số tháng gửi/12

Gửi tiết kiệm 31 tỷ đồng tại BIDV, VietinBank, Vietcombank: Lãi tối thiểu 62 triệu đồng/tháng

BIDV, VietinBank và Vietcombank hiện cùng niêm yết lãi suất 2,4%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 3%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; kỳ hạn 12 tháng có lãi suất 5,4%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại BIDV

Lãi suất tiết kiệm tại VietinBank

Lãi suất tiết kiệm tại Vietcombank

Như vậy, với khoản tiền gửi 31 tỷ đồng ở BIDV, VietinBank, Vietcombank trong 3 tháng, 9 tháng và 12 tháng, tiền lãi tương ứng lần lượt là:

- Gửi 31 tỷ đồng kỳ hạn 3 tháng: Tổng tiền lãi = 31 tỷ đồng x 2,4% x 3/12 = 186 triệu đồng - tương đương mức lãi 62 triệu đồng/tháng.

- Gửi 31 tỷ đồng kỳ hạn 9 tháng: Tổng tiền lãi = 31 tỷ đồng x 3% x 9/12 = 697,5 triệu đồng - tương đương mức lãi 77,5 triệu đồng/tháng.

- Gửi 31 tỷ đồng kỳ hạn 12 tháng: Tổng tiền lãi = 31 tỷ đồng x 5,4% x 12/12 = 1,674 tỷ đồng - tương đương mức lãi 139,5 triệu đồng/tháng.

Gửi tiết kiệm 31 tỷ đồng tại Agribank: Lãi tối thiểu khoảng 122,71 triệu đồng/tháng

Agribank hiện niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; kỳ hạn 12 tháng có lãi suất 6,8%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại Agribank

Như vậy, với khoản tiền gửi 31 tỷ đồng ở Agribank trong 3 tháng, 9 tháng và 12 tháng, tiền lãi tương ứng lần lượt là:

- Gửi 31 tỷ đồng kỳ hạn 3 tháng: Tổng tiền lãi = 31 tỷ đồng x 4,75% x 3/12 = 368,125 triệu đồng - tương đương mức lãi khoảng 122,71 triệu đồng/tháng.

- Gửi 31 tỷ đồng kỳ hạn 9 tháng: Tổng tiền lãi = 31 tỷ đồng x 6,6% x 9/12 = 1,5345 tỷ đồng - tương đương mức lãi 170,5 triệu đồng/tháng.

- Gửi 31 tỷ đồng kỳ hạn 12 tháng: Tổng tiền lãi = 31 tỷ đồng x 6,8% x 12/12 = 2,108 tỷ đồng - tương đương mức lãi khoảng 175,67 triệu đồng/tháng.

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất niêm yết dành cho khách hàng cá nhân, được tổng hợp vào ngày 31/10. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, phương thức gửi và thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng.

Nên làm gì với tiền lãi tiết kiệm?

1. Tái tục để tận dụng lãi kép

Thay vì rút tiền lãi ra tiêu ngay, bạn có thể cộng dồn vào gốc và tiếp tục gửi kỳ hạn mới. Cách này giúp số tiền gốc ngày càng lớn, từ đó lãi kỳ sau cũng tăng theo. Đây là lựa chọn phù hợp với những người ưu tiên sự ổn định và không muốn mạo hiểm với các kênh đầu tư khác.

Ảnh minh họa

Khi tái tục liên tục, hiệu ứng lãi kép sẽ rõ rệt hơn theo thời gian. Ví dụ, nếu mỗi năm bạn đều gộp lãi vào gốc thì sau vài năm số tiền tích lũy có thể tăng đáng kể so với việc chỉ gửi một lần rồi rút lãi tiêu. Ngoài ra, tái tục cũng giúp bạn tránh được tâm lý "có tiền dư thì tiêu", từ đó hình thành thói quen tích lũy dài hạn một cách kỷ luật hơn.

2. Dành một phần làm quỹ khẩn cấp

Bạn có thể tách một phần tiền lãi ra tài khoản thanh toán riêng để làm quỹ dự phòng. Khoản tiền này nên đủ chi trả 3-6 tháng sinh hoạt cơ bản. Làm như vậy, nếu cuộc sống bất ngờ phát sinh 1 khoản chi tiêu, bạn sẽ không phải rút tiền gốc đang gửi tiết kiệm, tránh bị mất lãi.

Quỹ khẩn cấp đóng vai trò như "lớp đệm" tài chính, giúp bạn giữ được sự bình tĩnh khi gặp biến cố. Việc tách riêng quỹ này cũng giúp bạn dễ kiểm soát hơn, không bị nhầm lẫn giữa tiền tiết kiệm dài hạn và tiền sẵn sàng chi tiêu khi cần. Nhiều người sau khi có quỹ dự phòng đủ thường cảm thấy yên tâm hơn khi tiếp tục gửi tiết kiệm hoặc đầu tư ở mức độ vừa phải.

3. Chi tiêu có kế hoạch cho mục tiêu cụ thể

Nếu đã có quỹ dự phòng đủ, tiền lãi có thể dùng cho những việc thực sự cần thiết như mua bảo hiểm, nâng cấp thiết bị làm việc, học thêm kỹ năng,... Quan trọng là lập danh sách ưu tiên trước khi chi tiêu, để mỗi khoản tiền lãi đều phục vụ mục tiêu rõ ràng thay vì bị tiêu xài cảm tính.

Việc chi tiêu có mục đích giúp tiền lãi phát huy giá trị thực tế trong cuộc sống, thay vì chỉ nằm im trong tài khoản. Bạn có thể chia nhỏ khoản lãi thành nhiều mục tiêu nhỏ, vừa dễ thực hiện vừa tạo động lực duy trì thói quen tiết kiệm. Cách làm này vừa mang lại cảm giác được "thưởng" sau quá trình kiên nhẫn gửi tiền, vừa tránh lãng phí vào những khoản mua sắm không cần thiết.